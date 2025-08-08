Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса

После финального свистка в матче квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» – «Шахтер», который завершился вничью 0:0, главный тренер «горняков» Арда Туран высказал претензии к арбитру по эпизоду с падением в штрафной площади хозяев Эгиналду: греческий клуб не был наказан пенальти, а легионер дончан покинул поле из-за травмы.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой момент на 75-й минуте:

«Создается впечатление, что скоро рефери будут закрывать глаза даже на применение в штрафной площади борцовских приемов. Вот и вчера в Афинах был очевидный толчок в спину нападающего «Шахтера» Эгиналду, который выходил один на один с вратарем хозяев.

Почему арбитр Эрик Ламбрехтс из Бельгии не отреагировал на этот контакт, для меня остается загадкой. Как и то, что арбитр ВАР не подсказал рефери пересмотреть видеозапись этого нарушения. Поэтому недовольство Арды Турана – понятно».

