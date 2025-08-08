Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Лига Европы
08 августа 2025, 11:16 |
1131
5

Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса

Мирослав Ступар поддержал недовольство Арды Турана

08 августа 2025, 11:16 |
1131
5
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Мирослав Ступар

После финального свистка в матче квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» – «Шахтер», который завершился вничью 0:0, главный тренер «горняков» Арда Туран высказал претензии к арбитру по эпизоду с падением в штрафной площади хозяев Эгиналду: греческий клуб не был наказан пенальти, а легионер дончан покинул поле из-за травмы.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой момент на 75-й минуте:

«Создается впечатление, что скоро рефери будут закрывать глаза даже на применение в штрафной площади борцовских приемов. Вот и вчера в Афинах был очевидный толчок в спину нападающего «Шахтера» Эгиналду, который выходил один на один с вратарем хозяев.

Почему арбитр Эрик Ламбрехтс из Бельгии не отреагировал на этот контакт, для меня остается загадкой. Как и то, что арбитр ВАР не подсказал рефери пересмотреть видеозапись этого нарушения. Поэтому недовольство Арды Турана – понятно».

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» обратился к фанатам после матча против «Панатинаикоса» в Афинах.

По теме:
Игорь Леонов назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Панатинаикосом
Шахтер ведет переговоры по трансферу нападающего. Предложение сделано
Легионер Шахтера привлекает внимание топ-клуба. Там играет украинец
Мирослав Ступар инсайд судейство судьи (арбитры) Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08 августа 2025, 03:20 7
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07 августа 2025, 18:19 4
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги

Гиорги Гочолеишвили сезон 2025/26 проведет в «Гамбурге»

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07.08.2025, 22:57
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Буткевич заговорил о маньяке после победы Полесья в Лиге конференций
Футбол | 08.08.2025, 10:47
Буткевич заговорил о маньяке после победы Полесья в Лиге конференций
Буткевич заговорил о маньяке после победы Полесья в Лиге конференций
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07.08.2025, 22:58
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ярослав Яр
Пеналь 100%
Ответить
0
DK2025
Дедушка, а чего вы молчали, когда Ваната киприоты точно также (и даже более явно) сбили в своей штрафной?!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 4
Бокс
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 1
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
«Говорить такое о нем». В Италии в шоке от заявления Гасперини о Довбике
«Говорить такое о нем». В Италии в шоке от заявления Гасперини о Довбике
06.08.2025, 13:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем