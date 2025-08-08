Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»
Лига Европы
08 августа 2025, 07:41 |
615
0

Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»

Ахмед Туба прокомментировал результат поединка Q3 Лиги Европы против горняков (0:0)

08 августа 2025, 07:41 |
615
0
Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»
ФК Панатинаикос

Центральный защитник Панатинаикоса Ахмед Туба прокомментировал результат первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (0:0):

«Это был непростой матч, Шахтер – команда, которая почти каждый год играет в Лиге чемпионов. Мы рассчитывали провести достойный матч, проявить серьезность на поле и постараемся сделать то же самое на следующей неделе.

Мы хорошо изучаем соперника, видим его действия, проводим очень серьезный анализ. Сегодня мы играли хорошо, и против Рейнджерс мы играли хорошо, но результат был не в нашу пользу. Сегодня мы сыграли 0:0 – это не тот результат, которого мы хотели. Если мы подойдем к ответному матчу так же серьезно, не сдаваясь, нас ждет хороший результат.

Я знал Зарури по Бельгии, и я рад, что он здесь. Он приехал довольно давно, но уже показал хорошие результаты. Мы стремимся создать крепкую, сильную, сплоченную команду, и вместе мы сможем сделать все возможное для победы».

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)

По теме:
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Экс-игрок Шахтера: «Впереди ответный матч и он будет совсем другим»
ВИТОРИЯ – после матча с Шахтером: «Футбол нам кое-что должен и вернет долг»
Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07 августа 2025, 08:45 1
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец

Джек Грилиш готов присоединиться к «Эвертону» на правах аренды

Полтава – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 августа 2025, 07:35 0
Полтава – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Первый домашний матч «Полтавы» в УПЛ

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08.08.2025, 07:36
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07.08.2025, 22:57
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
06.08.2025, 14:53 6
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем