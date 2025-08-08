Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»

Центральный защитник Панатинаикоса Ахмед Туба прокомментировал результат первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (0:0):

«Это был непростой матч, Шахтер – команда, которая почти каждый год играет в Лиге чемпионов. Мы рассчитывали провести достойный матч, проявить серьезность на поле и постараемся сделать то же самое на следующей неделе.

Мы хорошо изучаем соперника, видим его действия, проводим очень серьезный анализ. Сегодня мы играли хорошо, и против Рейнджерс мы играли хорошо, но результат был не в нашу пользу. Сегодня мы сыграли 0:0 – это не тот результат, которого мы хотели. Если мы подойдем к ответному матчу так же серьезно, не сдаваясь, нас ждет хороший результат.

Я знал Зарури по Бельгии, и я рад, что он здесь. Он приехал довольно давно, но уже показал хорошие результаты. Мы стремимся создать крепкую, сильную, сплоченную команду, и вместе мы сможем сделать все возможное для победы».

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)