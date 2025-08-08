8 августа на Эштадиу Мунисипал де Риу Майор пройдет матч 1-го тура Примейры Португалии, в котором Каза Пия встретится со Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 22:15 по европейскому времени.

Каза Пия

Команда более 80 лет кряду не могла вернуться на уровень национального элитного футбольного дивизиона. Хотя на заря своей истории даже брала чемпионский титул, пусть тогда толком турниры не были упорядочены. Но зато, вернувшись наконец-то в Примейру, там получается держаться на достойном уровне. Так, в прошлом сезоне получилось взять 12 побед и 45 очков, чего хватило, чтобы единолично занять девятое место, то есть финишировать в верхней части турнирной таблицы.

Летом, как обычно, из проекта уходят ведущие футболисты. Год назад таким был Фелиппе Кардосо. Сейчас расстались с Рубеном Клюйвертом - Лион даже в нынешней своей ситуацией нашел порядка четырех миллионов на перспективного защитника. Есть, впрочем, и довольно большой список новичков, правда, в основном подписывали свободных агентов.

Спортинг Лиссабон

Клуб по ходу прошлого сезона довольно неожиданно покинул Рубен Аморим, что не сумел устоять перед ухаживаниями МЮ. Впрочем, этот удар получилось перенести, пусть и не безболезненно - Кубок Лиги зимой все же отдали по пенальти Бенфике. Но в итоге получилось найти (со второй попытки, правда), достойного преемника, и спор с соседом весной завершили золотым дублем - и в Примейре оставили все же врага за спиной, и в кубке его обыграли.

Во многом залогом этих успехов была результативность Дьекереша. Но этим летом Виктор все же вынудил продать себя в Арсенал. Вырученные за него деньги обеспечили ряд подписаний, в том числе и Луиса Суареса из Альмерии, в котором видят нового бомбардира. Но все же примечательно, что без своего ключевого голеадора сезон начали с 0:1 - Трубиным и компанией, в Суперкубке.

Статистика личных встреч

Пока что у Спортинга стопроцентный показатель: все семь очных матчей, начиная с 2021-го года, он выиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и сейчас сосед окажет достойное сопротивление гранду: ждем победы фаворита с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,96).