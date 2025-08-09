Чемпионат Португалии стартовал с уверенной победы Спортинга
Команда из Лиссабона забила два гола в ворота Каза Пия усилиями Тринкау и Юльманда
Клуб «Спортинг» уверенно стартовал в новом сезоне в Португалии, одержав выездную победу над «Каза Пия» (2:0).
Гости контролировали игру от начала до конца, создав множество моментов.
Счет открыл Тринкау на 42-й минуте после передачи Педру Гонсалвеша.
Во втором тайме лиссабоская команда закрепила преимущество. Мортен Юльманд забил после ассиста Тринкау.
Команда Спортинг уверенно завоевала три очка в первом матче чемпионата.
Чемпионат Португалии. 1-й тур
Касса Пия – Спортинг – 0:2
Голы: Тринкау, 42, Юльманд, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану Роналду опубликовал пост, который уже собрал более 5 миллионов лайков
Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе