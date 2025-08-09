Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпионат Португалии стартовал с уверенной победы Спортинга
Чемпионат Португалии
Каза Пия
08.08.2025 22:15 – FT 0 : 2
Спортинг Лиссабон
Португалия
09 августа 2025, 02:54 | Обновлено 09 августа 2025, 03:07
24
0

Чемпионат Португалии стартовал с уверенной победы Спортинга

Команда из Лиссабона забила два гола в ворота Каза Пия усилиями Тринкау и Юльманда

Чемпионат Португалии стартовал с уверенной победы Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Спортинг» уверенно стартовал в новом сезоне в Португалии, одержав выездную победу над «Каза Пия» (2:0).

Гости контролировали игру от начала до конца, создав множество моментов.

Счет открыл Тринкау на 42-й минуте после передачи Педру Гонсалвеша.

Во втором тайме лиссабоская команда закрепила преимущество. Мортен Юльманд забил после ассиста Тринкау.

Команда Спортинг уверенно завоевала три очка в первом матче чемпионата.

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Касса Пия – Спортинг – 0:2

Голы: Тринкау, 42, Юльманд, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Чем запомнился первый матч нового чемпионата Португалии для Спортинга?
Каза Пия – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Провальная звезда МЮ может стать одноклубником Трубина в Бенфике
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Каза Пия Франсишку Тринкау Мортен Юльманд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
