Чемпионат Португалии стартовал с уверенной победы Спортинга

Клуб «Спортинг» уверенно стартовал в новом сезоне в Португалии, одержав выездную победу над «Каза Пия» (2:0).

Гости контролировали игру от начала до конца, создав множество моментов.

Счет открыл Тринкау на 42-й минуте после передачи Педру Гонсалвеша.

Во втором тайме лиссабоская команда закрепила преимущество. Мортен Юльманд забил после ассиста Тринкау.

Команда Спортинг уверенно завоевала три очка в первом матче чемпионата.

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Касса Пия – Спортинг – 0:2

Голы: Тринкау, 42, Юльманд, 62

Видео голов и обзор матча