Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
07 августа 2025, 23:59 | Обновлено 08 августа 2025, 00:01
Шахтер – 4-й украинский клуб, сыгравший против Панатинаикоса в еврокубках

Какие еще наши команды играли против греческой команды?

ФК Шахтер

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

Этот матч стал седьмым для украинских команд против «Панатинаикоса» в еврокубках (без учета аннулированной игры против «Динамо» в 1995 году).

В свое время с афинским клубом встречались киевское «Динамо», запорожский «Металлург» и «Днепр-1». «Шахтер» стал четвертым украинским соперником «Панатинаикоса».

Общая статистика матчей украинских команд против «Панатинаикоса» в еврокубках: 7 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения, разница мячей 7-10.

Матчи украинских команд против Панатинаикоса в еврокубках

  • 1998: ЛЧ, Панатинаикос – Динамо 2:1
  • 1998: ЛЧ, Динамо – Панатинаикос 2:1
  • 2006: КУ, Панатинаикос – Металлург З. 1:1
  • 2006: КУ, Металлург З. – Панатинаикос 0:1
  • 2023: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос 1:3
  • 2023: ЛЧ, Панатинаикос – Днепр-1 2:2
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0
