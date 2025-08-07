Шахтер – 4-й украинский клуб, сыгравший против Панатинаикоса в еврокубках
Какие еще наши команды играли против греческой команды?
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).
Этот матч стал седьмым для украинских команд против «Панатинаикоса» в еврокубках (без учета аннулированной игры против «Динамо» в 1995 году).
В свое время с афинским клубом встречались киевское «Динамо», запорожский «Металлург» и «Днепр-1». «Шахтер» стал четвертым украинским соперником «Панатинаикоса».
Общая статистика матчей украинских команд против «Панатинаикоса» в еврокубках: 7 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения, разница мячей 7-10.
Матчи украинских команд против Панатинаикоса в еврокубках
- 1998: ЛЧ, Панатинаикос – Динамо 2:1
- 1998: ЛЧ, Динамо – Панатинаикос 2:1
- 2006: КУ, Панатинаикос – Металлург З. 1:1
- 2006: КУ, Металлург З. – Панатинаикос 0:1
- 2023: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос 1:3
- 2023: ЛЧ, Панатинаикос – Днепр-1 2:2
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0
