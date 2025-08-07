Шахтер – 4-й украинский клуб, сыгравший против Панатинаикоса в еврокубках

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

Этот матч стал седьмым для украинских команд против «Панатинаикоса» в еврокубках (без учета аннулированной игры против «Динамо» в 1995 году).

В свое время с афинским клубом встречались киевское «Динамо», запорожский «Металлург» и «Днепр-1». «Шахтер» стал четвертым украинским соперником «Панатинаикоса».

Общая статистика матчей украинских команд против «Панатинаикоса» в еврокубках: 7 матчей, 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения, разница мячей 7-10.

Матчи украинских команд против Панатинаикоса в еврокубках