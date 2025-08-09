Тьерри АНРИ: «Это позор, что он так и не выиграл Золотой мяч»
Француз – о Стивене Джеррарде
Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает, что Стивен Джеррард заслужил как минимум один Золотой мяч.
«За победителей Золотого голосуют, как хотят, и когда вы смотрите на голосование каждого года, видите первые три фамилии, и думаете: «Вы серьезно?».
Например, позор, что Джеррард не получил награду после стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году, я считаю Стивена одним из величайших полузащитников всех времен», — сказал Анри.
Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.
