Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тьерри АНРИ: «Это позор, что он так и не выиграл Золотой мяч»
Англия
09 августа 2025, 00:02 | Обновлено 09 августа 2025, 00:12
Француз – о Стивене Джеррарде

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает, что Стивен Джеррард заслужил как минимум один Золотой мяч.

«За победителей Золотого голосуют, как хотят, и когда вы смотрите на голосование каждого года, видите первые три фамилии, и думаете: «Вы серьезно?».

Например, позор, что Джеррард не получил награду после стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году, я считаю Стивена одним из величайших полузащитников всех времен», — сказал Анри.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

По теме:
ПСЖ побил рекорд Реала по количеству номинантов на Золотой мяч
Роналду отреагировал на то, что его не включили в список номинантов на ЗМ
Как выглядит состав самых дорогих игроков, претендующих на Золотой мяч?
Тьерри Анри Стивен Джеррард Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
