Тьерри АНРИ: «Это позор, что он так и не выиграл Золотой мяч»

Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает, что Стивен Джеррард заслужил как минимум один Золотой мяч.

«За победителей Золотого голосуют, как хотят, и когда вы смотрите на голосование каждого года, видите первые три фамилии, и думаете: «Вы серьезно?».

Например, позор, что Джеррард не получил награду после стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году, я считаю Стивена одним из величайших полузащитников всех времен», — сказал Анри.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.