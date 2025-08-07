Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес
07 августа 2025, 21:26 |
Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес

Перед корейцем в американский клуб перешли Уго Лэрис и Гарет Бэйл

Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес
Как сообщалось ранее, корейский нападающий Сон Хин Мин официально стал игроком американского «Лос-Анджелеса».

Сон стал третьим экс-игроком «шпор», который перешел в состав «Лос-Анджелеса». Первыми двумя были французский голкипер Уго Льорис и валлийский нападающий Гарет Бэйл. Француз присоединился к американскому клубу непосредственно из «Тоттенхэма», а валлиец – из мадридского «Реала».

Больше всего матчей за «шпор» провел именно Сон (454), а за «Лос-Анджелес» – Льорис (76).

Статистика Льориса за Тоттенхэм и Лос-Анджелес

  • Тоттенхэм: 447 матчей, 508 пропущенных голов, 151 «сухой» матч
  • Лос-Анджелес: 76 матчей, 86 пропущенных голов, 29 «сухих» матчей

Статистика Бэйла за Тоттенхэм и Лос-Анджелес

  • Тоттенхэм: 237 матчей, 71 гол, 53 ассиста
  • Лос-Анджелес: 14 матчей, 3 гола

Статистика Сона за Тоттенхэм

  • Тоттенхэм: 454 матча, 173 гола, 101 ассист

Сон Хын Мин Уго Льорис Гарет Бэйл Тоттенхэм Лос-Анджелес (MLS) статистика трансферы АПЛ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
