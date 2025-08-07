Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес
Перед корейцем в американский клуб перешли Уго Лэрис и Гарет Бэйл
Как сообщалось ранее, корейский нападающий Сон Хин Мин официально стал игроком американского «Лос-Анджелеса».
Сон стал третьим экс-игроком «шпор», который перешел в состав «Лос-Анджелеса». Первыми двумя были французский голкипер Уго Льорис и валлийский нападающий Гарет Бэйл. Француз присоединился к американскому клубу непосредственно из «Тоттенхэма», а валлиец – из мадридского «Реала».
Больше всего матчей за «шпор» провел именно Сон (454), а за «Лос-Анджелес» – Льорис (76).
Статистика Льориса за Тоттенхэм и Лос-Анджелес
- Тоттенхэм: 447 матчей, 508 пропущенных голов, 151 «сухой» матч
- Лос-Анджелес: 76 матчей, 86 пропущенных голов, 29 «сухих» матчей
Статистика Бэйла за Тоттенхэм и Лос-Анджелес
- Тоттенхэм: 237 матчей, 71 гол, 53 ассиста
- Лос-Анджелес: 14 матчей, 3 гола
Статистика Сона за Тоттенхэм
- Тоттенхэм: 454 матча, 173 гола, 101 ассист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беньямин Вербич заявил, что очень любит Динамо
Ефим Конопля хочет улучшенный контракт