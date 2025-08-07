Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес

Как сообщалось ранее, корейский нападающий Сон Хин Мин официально стал игроком американского «Лос-Анджелеса».

Сон стал третьим экс-игроком «шпор», который перешел в состав «Лос-Анджелеса». Первыми двумя были французский голкипер Уго Льорис и валлийский нападающий Гарет Бэйл. Француз присоединился к американскому клубу непосредственно из «Тоттенхэма», а валлиец – из мадридского «Реала».

Больше всего матчей за «шпор» провел именно Сон (454), а за «Лос-Анджелес» – Льорис (76).

Статистика Льориса за Тоттенхэм и Лос-Анджелес

Тоттенхэм: 447 матчей, 508 пропущенных голов, 151 «сухой» матч

Лос-Анджелес: 76 матчей, 86 пропущенных голов, 29 «сухих» матчей

Статистика Бэйла за Тоттенхэм и Лос-Анджелес

Тоттенхэм: 237 матчей, 71 гол, 53 ассиста

Лос-Анджелес: 14 матчей, 3 гола

Статистика Сона за Тоттенхэм