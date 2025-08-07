Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Серьезная сумма. Бавария нацелилась на форварда гранда АПЛ
Англия
07 августа 2025, 20:49
Серьезная сумма. Бавария нацелилась на форварда гранда АПЛ

Николас Джексон привлекает внимание «Баварии» и «Ньюкасла»

Серьезная сумма. Бавария нацелилась на форварда гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Сенегальский форвард лондонского «Челси» Николас Джексон привлекает внимание мюнхенской «Баварии» и «Ньюкасла». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, немецкий гранд уже сделал запросы по трансферу 24-летнего футболиста. Сумма вероятной сделки составляет 65 миллионов евро. Джексон очень близок к тому, что бы покинуть «Челси».

В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что юрист объяснил, сможет ли Мудрик скоро вернуться в игру.

Бавария Ньюкасл Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг Николас Джексон
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
