Серьезная сумма. Бавария нацелилась на форварда гранда АПЛ

Сенегальский форвард лондонского «Челси» Николас Джексон привлекает внимание мюнхенской «Баварии» и «Ньюкасла». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, немецкий гранд уже сделал запросы по трансферу 24-летнего футболиста. Сумма вероятной сделки составляет 65 миллионов евро. Джексон очень близок к тому, что бы покинуть «Челси».

В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

