Серьезная сумма. Бавария нацелилась на форварда гранда АПЛ
Николас Джексон привлекает внимание «Баварии» и «Ньюкасла»
Сенегальский форвард лондонского «Челси» Николас Джексон привлекает внимание мюнхенской «Баварии» и «Ньюкасла». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, немецкий гранд уже сделал запросы по трансферу 24-летнего футболиста. Сумма вероятной сделки составляет 65 миллионов евро. Джексон очень близок к тому, что бы покинуть «Челси».
В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что юрист объяснил, сможет ли Мудрик скоро вернуться в игру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину
Футболист скончался 6 августа 2025 года