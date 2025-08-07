Аталанта – Монца – 2:1. Итальянские разборки. Видео голов и обзор матча

Итальянские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. «Аталанта» и «Монца» провели товарищеский матч.

Первый тайм остался за «Монцей». Команда открыла счет усилиями Самуэле Биринделли на 14 минуте.

Но удержать преимущество в матче с более статусным соперником «Монца» не смогла. Голы Джорджо Скальвини и Шарля Де Кетеларе на 69-й и 81-й минутах соответственно, принесли победу «Аталанте».

Товарищеский матч. 6 августа.

Аталанта (Италия) – Монца (Италия) – 2:1

Голы: Скальвини, 69, Де Кетеларе, 81 – Биринделли, 14

Видео голов и обзор матча