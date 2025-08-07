Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Монца – 2:1. Итальянские разборки. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Аталанта
06.08.2025 18:00 – FT 2 : 1
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 августа 2025, 18:34 |
19
0

Аталанта – Монца – 2:1. Итальянские разборки. Видео голов и обзор матча

«Аталанта» одержала волевую победу

07 августа 2025, 18:34 |
19
0
Аталанта – Монца – 2:1. Итальянские разборки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. «Аталанта» и «Монца» провели товарищеский матч.

Первый тайм остался за «Монцей». Команда открыла счет усилиями Самуэле Биринделли на 14 минуте.

Но удержать преимущество в матче с более статусным соперником «Монца» не смогла. Голы Джорджо Скальвини и Шарля Де Кетеларе на 69-й и 81-й минутах соответственно, принесли победу «Аталанте».

Товарищеский матч. 6 августа.

Аталанта (Италия) – Монца (Италия) – 2:1

Голы: Скальвини, 69, Де Кетеларе, 81 – Биринделли, 14

Видео голов и обзор матча

По теме:
Брентфорд – Боруссия М. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Астон Вилла – Рома – 4:0. Фиаско Гасперини. Видео голов и обзор матча
Украина проведет товарищеский матч против одного из призеров женской ВЛН
товарищеские матчи видео голов и обзор Аталанта Монца Джорджо Скальвини Шарль де Кетеларе
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 4
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07 августа 2025, 04:05 3
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале

Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину

Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:41
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Футбол | 07.08.2025, 15:12
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 412
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 10
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем