Аталанта – Монца – 2:1. Итальянские разборки. Видео голов и обзор матча
«Аталанта» одержала волевую победу
Итальянские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. «Аталанта» и «Монца» провели товарищеский матч.
Первый тайм остался за «Монцей». Команда открыла счет усилиями Самуэле Биринделли на 14 минуте.
Но удержать преимущество в матче с более статусным соперником «Монца» не смогла. Голы Джорджо Скальвини и Шарля Де Кетеларе на 69-й и 81-й минутах соответственно, принесли победу «Аталанте».
Товарищеский матч. 6 августа.
Аталанта (Италия) – Монца (Италия) – 2:1
Голы: Скальвини, 69, Де Кетеларе, 81 – Биринделли, 14
Видео голов и обзор матча
