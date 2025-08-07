Англия07 августа 2025, 17:57 |
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который едва не погиб в ДТП, покинул клуб АПЛ
Майкл Антонио больше не будет играть за «Вест Хэм»
07 августа 2025, 17:57 |
35-летний нападающий лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио покинул расположение клуба после завершения контракта.
Об этом официально сообщил английский клуб.
В прошлом сезоне Антонио сыграл только 15 матчей и забил 1 гол. Зимой форвард «Вест Хэма» попал в серьезную аварию и чудом остался жив.
Остаток сезона Майкл пропустил из-за травм, полученных во время аварии.
Игрок сборной Ямайки перешел в «Вест Хэм» из «Ноттингема» в 2015 году. Всего за «молотобойцев» провел 283 матча и забил 83 мяча.
