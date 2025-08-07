ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который едва не погиб в ДТП, покинул клуб АПЛ

35-летний нападающий лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио покинул расположение клуба после завершения контракта.

Об этом официально сообщил английский клуб.

В прошлом сезоне Антонио сыграл только 15 матчей и забил 1 гол. Зимой форвард «Вест Хэма» попал в серьезную аварию и чудом остался жив.

Остаток сезона Майкл пропустил из-за травм, полученных во время аварии.

Игрок сборной Ямайки перешел в «Вест Хэм» из «Ноттингема» в 2015 году. Всего за «молотобойцев» провел 283 матча и забил 83 мяча.