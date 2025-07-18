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18 июля 2025, 17:55 | Обновлено 18 июля 2025, 18:28
438
0

ФОТО. Футболист АПЛ не помнит, как чуть не погиб. «Я не пережил этого»

Майкл Антонио рассказал о страшной аварии, которая едва не стоила ему жизни

18 июля 2025, 17:55 | Обновлено 18 июля 2025, 18:28
438
0
ФОТО. Футболист АПЛ не помнит, как чуть не погиб. «Я не пережил этого»
Instagram. Майкл Антонио

Майкл Антонио признался, что не помнит аварию, в которой едва не погиб.

Форвард «Вест Хэма» врезался в дерево на Ferrari в декабре 2023 года и получил серьёзный перелом ноги.

Его экстренно доставили в больницу и прооперировали.

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В подкасте с Адебайо Акинфенвой Антонио заявил: «Я ничего не помню — ни аварии, ни операции. Я был там, но как будто этого не пережил».

Он отметил, что ДТП изменило его взгляды: «Футбол важен, но здоровье важнее». В июне Антонио сыграл за сборную Ямайки в Золотом кубке.

Контракт с «Вест Хэмом» истёк 30 июня. Клуб объявил его свободным агентом, но продолжит оказывать поддержку в восстановлении.

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Майкл Антонио авария Английская Премьер-лига ДТП чемпионат Англии по футболу Вест Хэм сборная Ямайки по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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