  Стародубцева получила первую соперницу на турнире WTA 1000 в Цинциннати
WTA
07 августа 2025, 17:46
407
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 98), которая прошла квалификацию к тысячнику.

В отборе к основной сетке Цинциннати Жанжан прошла Кэрол Чжао (Канада, WTA 219) [6:1, 4:6, 6:3] и Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 104) [6:3, 6:4].

Ранее Стародубцева и Жанжан играли между собой только один раз. 23 февраля Юлия уступила Леолии в квалификации соревнований WTA 500 в Мериде – 1:6, 4:6.

Стародубцева и Жанжан в Цинциннати встретятся 8 августа. Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной и финалисткой Уимблдона-2025 Амандой Анисимовой.

Помимо Стародубцевой, Украину в Цинциннати представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые начнут выступления с 1/32 финала.

Соперницы украинок в Цинциннати:

  • 1/32 финала: Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова / Алиша Паркс
  • 1/32 финала: Марта Костюк [25] – Татьяна Мария / Уитни Осигве [Q]
  • 1/32 финала: Даяна Ястремская [32] – Энн Ли / Виктория Томова [Q]
  • 1/64 финала: Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан [Q]
Юлия Стародубцева Леолия Жанжан WTA Цинциннати
Даниил Агарков
