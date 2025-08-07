Стародубцева получила первую соперницу на турнире WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 98), которая прошла квалификацию к тысячнику.

В отборе к основной сетке Цинциннати Жанжан прошла Кэрол Чжао (Канада, WTA 219) [6:1, 4:6, 6:3] и Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 104) [6:3, 6:4].

Ранее Стародубцева и Жанжан играли между собой только один раз. 23 февраля Юлия уступила Леолии в квалификации соревнований WTA 500 в Мериде – 1:6, 4:6.

Стародубцева и Жанжан в Цинциннати встретятся 8 августа. Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной и финалисткой Уимблдона-2025 Амандой Анисимовой.

Помимо Стародубцевой, Украину в Цинциннати представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые начнут выступления с 1/32 финала.

Соперницы украинок в Цинциннати: