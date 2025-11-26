Стародубцева прервала лузстрик, успешно стартовав на ITF W75 в Плэйфорде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 116) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Плэйфорде, Австралия.

В первом раунде украинка, которая посеяна под первым номером, в трех сетах переиграла Валентину Иванову (WTA 885) за 2 часа и 22 минуты.

ITF W75 Плэйфорд. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Валентина Иванова (Австралия) – 6:3, 3:6, 6:4

В третьей партии Стародубцева отыгралась со счета 1:4, уступая с двумя брейками.

Юлия прервала лузстрик из четырех поединков. В последний раз она побеждала 13 октября, когда одолела Юлию Путинцеву на пятисотнике в Нинбо.

Во втором круге 75-тысячника Стародубцева поборется против Сары Рокушек (Австралия, WTA 817).