Стародубцева прервала лузстрик, успешно стартовав на ITF W75 в Плэйфорде
Юлия переиграла Валентину Иванову в первом раунде 75-тысячника в Австралии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 116) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Плэйфорде, Австралия.
В первом раунде украинка, которая посеяна под первым номером, в трех сетах переиграла Валентину Иванову (WTA 885) за 2 часа и 22 минуты.
ITF W75 Плэйфорд. Хард, 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Валентина Иванова (Австралия) – 6:3, 3:6, 6:4
В третьей партии Стародубцева отыгралась со счета 1:4, уступая с двумя брейками.
Юлия прервала лузстрик из четырех поединков. В последний раз она побеждала 13 октября, когда одолела Юлию Путинцеву на пятисотнике в Нинбо.
Во втором круге 75-тысячника Стародубцева поборется против Сары Рокушек (Австралия, WTA 817).
