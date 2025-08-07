Карен Хачанов – Бен Шелтон. Финал в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
07 августа 2025, 17:13 |
14
0

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 1000 в Торонто

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

В ночь на 8 августа состоится финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Торонто (Канада) .

В решающем поединке сойдутся Карен Хачанов (АТР 16) и Бен Шелтон (США, ATP 7). Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Шелтона.

Победитель противостояния выиграет трофей канадского Мастерса.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Карен Хачанов Бен Шелтон смотреть онлайн ATP Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
