Карен Хачанов – Бен Шелтон. Финал в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 1000 в Торонто
В ночь на 8 августа состоится финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Торонто (Канада) .
В решающем поединке сойдутся Карен Хачанов (АТР 16) и Бен Шелтон (США, ATP 7). Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Шелтона.
Победитель противостояния выиграет трофей канадского Мастерса.
