Матч Лиги чемпионов в Глазго снова собрал наибольшее количество зрителей
Наименьшее количество болельщиков было зафиксировано в Люблине на матче Динамо
Во вторник и среду состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Снова, как и в прошлом раунде, рекорд по посещаемости установил шотландский «Рейнджерс». На матче в Глазго против чешской «Виктории» на стадионе собралось 45 730 зрителей.
Правда, рекорд сезона не был обновлен. Он принадлежит также стадиону в Глазго, который принял матч предыдущего раунда турнира между «Рейнджерс» и «Панатинаикосом» (49 548 болельщиков).
Наименьшее количество зрителей было зафиксировано в Люблине на матче «Динамо» против «Пафоса» (2 020).
Посещаемость матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 5-6 августа
- 45 730: Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия)
- 42 180: Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)
- 39 743: Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)
- 26 443: Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)
- 22 800: Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия)
- 20 175: Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания)
- 15 930: Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан)
- 12 782: РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
- 6 746: Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
- 2 020: Динамо (Украина) – Пафос (Кипр)
🔵 UCL Q3 first leg attendances (5/6 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 7, 2025
45,730 🏴 Rangers - 🇨🇿 Viktoria Plzen
42,180 🇳🇱 Feyenoord - 🇹🇷 Fenerbahçe
39,743 🇵🇱 Lech - 🇷🇸 Crvena zvezda
26,443 🇫🇷 Nice - 🇵🇹 Benfica
22,800 🇰🇿 Kairat - 🇸🇰 Slovan B.
20,175 🇸🇪 Malmö - 🇩🇰 FCK
15,930 🇲🇰 Shkendija - 🇦🇿 Qarabag
12,782 🇦🇹…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом
Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич оценил потенциальный матч с чемпионами Украины