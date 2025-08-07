Матч Лиги чемпионов в Глазго снова собрал наибольшее количество зрителей

Во вторник и среду состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Снова, как и в прошлом раунде, рекорд по посещаемости установил шотландский «Рейнджерс». На матче в Глазго против чешской «Виктории» на стадионе собралось 45 730 зрителей.

Правда, рекорд сезона не был обновлен. Он принадлежит также стадиону в Глазго, который принял матч предыдущего раунда турнира между «Рейнджерс» и «Панатинаикосом» (49 548 болельщиков).

Наименьшее количество зрителей было зафиксировано в Люблине на матче «Динамо» против «Пафоса» (2 020).

Посещаемость матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 5-6 августа

45 730: Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия)

42 180: Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)

39 743: Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)

26 443: Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)

22 800: Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия)

20 175: Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания)

15 930: Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан)

12 782: РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)

6 746: Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

2 020: Динамо (Украина) – Пафос (Кипр)