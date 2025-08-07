Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Лиги чемпионов в Глазго снова собрал наибольшее количество зрителей
Лига чемпионов
07 августа 2025, 15:34 |
113
0

Матч Лиги чемпионов в Глазго снова собрал наибольшее количество зрителей

Наименьшее количество болельщиков было зафиксировано в Люблине на матче Динамо

07 августа 2025, 15:34 |
113
0
Матч Лиги чемпионов в Глазго снова собрал наибольшее количество зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник и среду состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Снова, как и в прошлом раунде, рекорд по посещаемости установил шотландский «Рейнджерс». На матче в Глазго против чешской «Виктории» на стадионе собралось 45 730 зрителей.

Правда, рекорд сезона не был обновлен. Он принадлежит также стадиону в Глазго, который принял матч предыдущего раунда турнира между «Рейнджерс» и «Панатинаикосом» (49 548 болельщиков).

Наименьшее количество зрителей было зафиксировано в Люблине на матче «Динамо» против «Пафоса» (2 020).

Посещаемость матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 5-6 августа

  • 45 730: Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия)
  • 42 180: Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)
  • 39 743: Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 26 443: Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)
  • 22 800: Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия)
  • 20 175: Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания)
  • 15 930: Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан)
  • 12 782: РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
  • 6 746: Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
  • 2 020: Динамо (Украина) – Пафос (Кипр)
По теме:
Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор
Бенфика в 25-й раз победила в первом выездном матче еврокубков
Лех – Црвена Звезда – 1:3. Возможный соперник Динамо. Видео голов и обзор
Лига чемпионов болельщики статистика Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Динамо Киев Пафос Панатинаикос
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 5
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Футбол | 07 августа 2025, 09:18 18
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»

Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич оценил потенциальный матч с чемпионами Украины

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Бокс | 06.08.2025, 23:34
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Футбол | 07.08.2025, 15:37
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
05.08.2025, 19:14 1
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем