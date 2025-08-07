Коуч Шахтера: «Мы хотим вернуть чемпионство, дойти до максимального уровня»
Синан Сарикурт рассказал о первых впечатлениях и о целях донецкого клуба
Ассистент главного тренера «Шахтера» Синан Сарикурт рассказал о первых впечатлениях, тренировочном процессе и целях донецкого клуба:
«Меня зовут Синан Сарикурт. Я воспитанник академии «Галатасарая». В «Шахтере» буду работать как ассистент тренера и отвечать за определенные направления. Очень рад быть частью «Шахтера». Конечно, перед приездом мы провели детальный анализ.
То, что мы увидели –это отличная атмосфера. В первую очередь, у нас очень талантливая и перспективная группа игроков. Мы думаем, что можем добавить этим футболистам, до какого уровня можем их поднять. С такими мыслями мы и приехали. Надеюсь, что проведем очень успешный сезон.
Как вы знаете, у нас интенсивные тренировки. Игроки, конечно, иногда жалуются на это, но за последние два года мы добились больших успехов благодаря этой методике.
Наши цели очень амбициозны. Мы хотим успешно пройти раунды и продолжить выступления. Во внутреннем чемпионате тоже хотим вернуть утраченное в прошлом году чемпионство – для нас это очень важно. Но не менее важно – это движение шаг за шагом в Европе.
Мы хотим дойти до максимально возможного уровня. Ведь «Шахтер» – это клуб, который много лет оставлял след в Европе, о нем говорили. Мы это осознаем и работаем с этим осознанием. Продолжаем работу».
