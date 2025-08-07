Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Шахтера: «Мы хотим вернуть чемпионство, дойти до максимального уровня»
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 03:59 | Обновлено 07 августа 2025, 04:20
54
0

Коуч Шахтера: «Мы хотим вернуть чемпионство, дойти до максимального уровня»

Синан Сарикурт рассказал о первых впечатлениях и о целях донецкого клуба

07 августа 2025, 03:59 | Обновлено 07 августа 2025, 04:20
54
0
Коуч Шахтера: «Мы хотим вернуть чемпионство, дойти до максимального уровня»
ФК Шахтер. Синан Сарикурт

Ассистент главного тренера «Шахтера» Синан Сарикурт рассказал о первых впечатлениях, тренировочном процессе и целях донецкого клуба:

«Меня зовут Синан Сарикурт. Я воспитанник академии «Галатасарая». В «Шахтере» буду работать как ассистент тренера и отвечать за определенные направления. Очень рад быть частью «Шахтера». Конечно, перед приездом мы провели детальный анализ.

То, что мы увидели –это отличная атмосфера. В первую очередь, у нас очень талантливая и перспективная группа игроков. Мы думаем, что можем добавить этим футболистам, до какого уровня можем их поднять. С такими мыслями мы и приехали. Надеюсь, что проведем очень успешный сезон.

Как вы знаете, у нас интенсивные тренировки. Игроки, конечно, иногда жалуются на это, но за последние два года мы добились больших успехов благодаря этой методике.

Наши цели очень амбициозны. Мы хотим успешно пройти раунды и продолжить выступления. Во внутреннем чемпионате тоже хотим вернуть утраченное в прошлом году чемпионство – для нас это очень важно. Но не менее важно – это движение шаг за шагом в Европе.

Мы хотим дойти до максимально возможного уровня. Ведь «Шахтер» – это клуб, который много лет оставлял след в Европе, о нем говорили. Мы это осознаем и работаем с этим осознанием. Продолжаем работу».

По теме:
Панатинайкос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Шахтер нацелился на бразильского защитника
Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Футбол | 07 августа 2025, 03:22 0
Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко

Гиорги Гочолеишвили близок к тому, чтобы стать игроком Гамбурга

Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 23:28 9
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ

Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич

Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Футбол | 06.08.2025, 11:17
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Бокс | 06.08.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06.08.2025, 13:06
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 4
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем