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Лига Европы
06 августа 2025, 23:31 | Обновлено 06 августа 2025, 23:33
144
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку на Олимпийском стадионе в Афинах

7 августа горняки сыграют с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы

06 августа 2025, 23:31 | Обновлено 06 августа 2025, 23:33
144
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку на Олимпийском стадионе в Афинах
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» 6 августа, за день до выездной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», провели тренировку на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах, где и состоится матч.

Первые 15 минут занятия по регламенту УЕФА были открыты для журналистов. Представители медиа имели возможность увидеть разминку и некоторые упражнения с мячом в исполнении подопечных Арды Турана.

Основная часть сессии, которая прошла без присутствия СМИ, была посвящена игровым наработкам, в частности, контролю мяча, комбинационным действиям и ударам по воротам. Стандартная предматчевая тренировка «оранжево-черных» длилась почти час.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел тренировку на Олимпийском стадионе в Афинах

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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