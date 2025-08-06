Футболисты «Шахтера» 6 августа, за день до выездной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», провели тренировку на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах, где и состоится матч.

Первые 15 минут занятия по регламенту УЕФА были открыты для журналистов. Представители медиа имели возможность увидеть разминку и некоторые упражнения с мячом в исполнении подопечных Арды Турана.

Основная часть сессии, которая прошла без присутствия СМИ, была посвящена игровым наработкам, в частности, контролю мяча, комбинационным действиям и ударам по воротам. Стандартная предматчевая тренировка «оранжево-черных» длилась почти час.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел тренировку на Олимпийском стадионе в Афинах