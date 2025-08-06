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  4. ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Панатинаикосом
Лига Европы
06 августа 2025, 23:09 | Обновлено 06 августа 2025, 23:28
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0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Панатинаикосом

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет 7 августа в Афинах

06 августа 2025, 23:09 | Обновлено 06 августа 2025, 23:28
150
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Панатинаикосом
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» 6 августа, за день до выездной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», провели тренировку на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах, где и состоится матч.

Первые 15 минут занятия по регламенту УЕФА были открыты для журналистов. Представители медиа имели возможность увидеть разминку и некоторые упражнения с мячом в исполнении подопечных Арды Турана.

Основная часть сессии, которая прошла без присутствия СМИ, была посвящена игровым наработкам, в частности, контролю мяча, комбинационным действиям и ударам по воротам. Стандартная предматчевая тренировка «оранжево-черных» длилась почти час.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 августа, на Олимпийском стадионе «Спирос Луис» в Афинах (Греция). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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