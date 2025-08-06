Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Панатинаикосом», который пройдет вечером 7 августа в Афинах.

– Добрый вечер всем. Мы уважаем «Панатинаикос», его культуру, болельщиков и стадион. Будем готовы к завтрашнему матчу, имея все это в виду, и будем готовы к борьбе. Постараемся навязать свою игру на поле, не отступая назад. Понимаем, это будет нелегко, ведь у них есть опытные игроки, которые отлично выполняют перемещения. Сохраним это уважение во время игры.

Попробуем показать свою динамику на поле и использовать наших молодых игроков. Думаю, это будет хороший матч для обеих команд, но даже если мы получим преимущество в первой игре, будем понимать, что это противостояние состоит из двух матчей, и постараемся распределить силы на все 90 минут соответствующим образом.

– Вопрос касается стиля и модели игры «Панатинаикоса». «Бешикташ» в первую очередь известен тем, что очень хорошо действует при переходах от обороны к атаке. Как бы вы описали «Панатинаикос»? Какие главные сильные стороны этой команды?

– Прежде всего, «Панатинаикос» – очень хорошая команда, и я не могу сейчас дать вам все ответы на вопрос, но могу сказать, что они эффективны благодаря фланговым навесам. Иногда стремятся контролировать мяч. В зависимости от выбранного уровня интенсивности они могут действовать по-разному, и мы подготавливаем каждого нашего игрока соответствующим образом.

Например, если на правом фланге будет играть Тете, он чаще будет смещаться в центр. Если это будет Пельистри, он больше будет использовать фланг. Так что их тактика и зоны, где будут играть футболисты, могут меняться в зависимости от выбранных исполнителей. И, конечно, их фулбеки тоже часто подключаются к атаке и делают много навесов. Мы готовы ко всем игровым ситуациям. Именно так мы пытаемся строить стратегию на матч, ведь, когда противостоишь такой команде, как «Панатинаикос», нужно быть готовым ко всем аспектам и элементам игры.

– Вы уже играли с командой из своей страны, с «Бешикташем», а теперь встречаетесь с командой, которую ранее возглавлял турецкий тренер Фатих Терим. Также известно, что в баскетболе есть еще один турецкий тренер – Эргин Атаман. Вы говорили, что знакомы с атмосферой, которая царит на греческих стадионах. Хотел бы спросить, следите ли вы за баскетболом и видели ли, как ведут себя болельщики «Панатинаикоса», особенно сейчас, когда команду возглавляет Атаман? И какие особенности этой атмосферы?

– Прежде всего, поскольку я турок, я очень хорошо знаю, что это за атмосфера. Также от Фатиха Терима я получил очень важную информацию об энергии и красоте местных болельщиков. Из тех имен, что вы назвали, Фатих Терим для меня как отец, а Эргин Атаман – как старший брат. Я, собственно, был на этом стадионе во время плей-офф, рядом с скамейкой. Так что я прекрасно знаю «Гейт 13», их энергию и то, насколько прекрасны эти болельщики. В футбол приятно играть в такой атмосфере и перед такими фанатами. И если будет возможность, я бы очень хотел однажды принять вас в такой атмосфере в Украине.

Также я хорошо знаю баскетболиста Джеди Османа, он для меня как брат. От него я тоже узнал о страсти местных болельщиков. Футбол прекрасен с фанатами, в такой атмосфере. И вместо того чтобы бояться такой атмосферы, мы стараемся получать от нее удовольствие и воспринимать это как опыт. Вместо того чтобы играть на пустых аренах без болельщиков, я считаю, для нас это огромный опыт – играть в такой атмосфере. И, на мой взгляд, очень хорошо, что болельщиков «Панатинаикоса» так хорошо знают и высоко ценят во всем мире.

– Мой вопрос о Кевине. Он – очень важный игрок в вашей команде, но завтра не сыграет. Что можете сказать об этой ситуации?

– Кевин очень важен для нас, я это знаю, но для меня все мои игроки очень важны. Они равны по уровню своей значимости. Однако Кевин – особенный игрок для наших решений в атаке. Я люблю его как брата, не только как футболиста. Если его нет с нами – это грустно, но мы с нетерпением ждем его возвращения. Это случится довольно быстро, но главное, чтобы он был готов. После того как он будет готов, мы сможем о нем говорить. Ведь я не знаю точной информации, врачи знают лучше меня. Это очень важно для нас. Действительно важно. Посмотрим. Сейчас мы думаем только о завтрашнем матче. И Кевин тоже думает об этой игре, хоть ему и непросто.

– Вы уже вошли в историю «Шахтера», став самым молодым тренером команды в чемпионате Украины. Но у меня сложилось впечатление, что вы уже очень опытный тренер. Чему вы как тренер научились за это время в Украине, в «Шахтере»? И могли бы вы кратко подытожить этот период в команде? А также, возможно, несколько слов о вашем первом опыте пересечения границы на выездной матч?

– Прежде всего, я очень рад, что стал самым молодым тренером, который добыл победу с «Шахтером». Но я не считаю, что мы уже что-то выиграли. Если и будет что выигрывать, то это случится в конце. В то же время я очень доволен прогрессом, энергией и игрой своих футболистов. Я не думаю, что уже опытный тренер, но могу сказать, что у меня большой опыт побед и поражений в спорте. И я верю, что могу помочь своим футболистам в этом.

Независимо от того, выигрываем мы или проигрываем, я буду относиться к ним одинаково – как к людям. Ведь каждый может быть хорошим тренером, когда все хорошо. Но главное – оставаться хорошим для своих футболистов, когда дела идут плохо, сохранять доверие и быть преданными друг другу в трудные моменты. Что касается пересечения границы. Честно говоря, это очень грустно и очень сложно, но мы не будем использовать это как оправдание. Каждый раз, когда мы пересекаем границу, я испытываю сильные эмоции, потому что думаю о множестве историй, связанных с нынешними обстоятельствами. Это действительно тяжело, но есть люди, которые делают это уже три-четыре года. И это совсем не просто. В итоге страдают именно люди – молодежь, дети.

Каждый раз, когда мы будем пересекать границу, мы не будем делать из этого оправдание, а сосредоточимся только на позитиве. Позитив в том, что мы надеваем футболки «Шахтера» и делаем что-то, чтобы приносить людям радость. Нас ничто другое не интересует. Мы думаем только о том, чтобы сделать людей счастливыми и завершить эту историю как можно лучше. Также в Тернополе было нелегко ходить по городу и видеть все эти фотографии молодых людей.