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Лига Европы
06 августа 2025, 21:19 | Обновлено 06 августа 2025, 21:27
94
0

БОНДАР: «Мы идем по этой дороге. Защита Шахтера начинается с нападающего»

Защитник принял участие в пресс-конференции перед игрой с Панатинаикосом

06 августа 2025, 21:19 | Обновлено 06 августа 2025, 21:27
94
0
БОНДАР: «Мы идем по этой дороге. Защита Шахтера начинается с нападающего»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Панатинаикосом», который состоится вечером 7 августа в Афинах.

– Валерий, что ты думаешь о завтрашнем матче и как команда готовилась к нему?

– Подготовка шла так же, как и всегда к каждому матчу еврокубков или чемпионата Украины: ничего не меняем, идем по тому пути, что у нас был перед еврокубковыми матчами, которые мы уже сыграли в Лиге Европы.

– Вы изучали «Панатинаикос», так какие можете сделать выводы и чем эта команда может быть опасна? И согласен ли ты с тем, что, каким бы ни был результат здесь, в Греции, решающим станет матч в Кракове?

– Да, действительно, перед игрой был хороший видеоанализ, где нам показали очень много моментов, аспектов, на которые нужно обратить внимание, объяснили, что мы должны завтра сделать для того, чтобы добиться положительного для нас результата. Считаю, прежде всего, когда играют такие равные команды, то итог будет по сумме двух встреч. И когда есть такая возможность, то хотел бы пригласить болельщиков в Краков, потому что очень важна их поддержка и здесь, и на своем поле. Но в первую очередь думаем только о завтрашнем матче. Все в наших головах, руках и ногах, как говорится. Пока что мы готовимся к завтрашнему матчу, но надеемся, что в Кракове будет мощная поддержка наших болельщиков.

– «Шахтер» пропустил всего два гола в пяти матчах. Насколько довольны игрой защиты и насколько для команды важно не пропускать? И еще. Принято говорить о голах и ассистах, но у тебя был такой подкат в поединке с «Бешикташем», что стал очень вирусным, его многие перепостили. Сколько раз ты его пересматривал и насколько важным был этот момент?

– Думаю, прежде всего это важно не только для нас, защитников и вратарей, но и для всей команды. Как я уже много раз говорил: наша оборона начинается с нападающего. То, что мы делаем на футбольном поле, – полная заслуга тренерского штаба, ведь наставники очень детально рассказывают нам, что мы должны делать. Мы это делаем, стараемся выполнять то, что от нас требуют, и это уже выливается в тот результат, который мы имеем. А по поводу подката... Ну, хороший подкат, да.

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Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Валерий Бондарь пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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