07 августа 2025, 10:24 |
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»

Бывший главный тренер киевлян высказался о Владимире Бражко

Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua раскритиковал игру полузащиты столичного клуба в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

– Есть известная футбольная аксиома: «Покажи мне твою среднюю связку – и я скажу, какая у тебя команда». Что можете сказать о средней связке «Динамо» по вчерашней игре?

– А что говорить, если ее нет?! Нет средней линии. Кто там – Пихаленок на свободных мячах? Или Ярмоленко на свободных мячах? Кто еще? Бражко? От того Бражка, который был год или полтора года назад, не осталось ничего. Абсолютно ничего.

