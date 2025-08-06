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06 августа 2025, 22:27 |
97
0

Какая команда имела наибольший показатель xG в топ-5 лигах Европы 2024/25?

«Барселона» расположилась на втором месте, «Бавария» – на третьем

06 августа 2025, 22:27 |
97
0
Какая команда имела наибольший показатель xG в топ-5 лигах Европы 2024/25?
Getty Images/Global Images Ukraine

Совсем скоро начнется сезон 2025/26 в сильнейших чемпионатах Европы – прекрасная возможность вспомнить некоторые интересные факты из прошлого розыгрыша топ-лиг.

По итогам сезона 2024/25 лидером по наибольшему показателю ожидаемых голов (xG) в топ-5 лигах Европы стал «ПСЖ» – 103.11. Большинство своих моментов парижане реализовали: за весь розыгрыш Лиги 1 они забили 92 гола.

Вторым по этому показателю стала «Барселона» (99.68). Реализация игроков превзошла количество ожидаемых голов: «каталонцы» отличились 102 забитыми мячами в 38 матчах Ла Лиги.

На третьем месте расположилась «Бавария» (94.82), которая также превысила показатель xG, забив 99 голов в 34 встречах Бундеслиги.

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показатель xG ПСЖ Барселона Бавария статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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