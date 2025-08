Какая команда имела наибольший показатель xG в топ-5 лигах Европы 2024/25?

Совсем скоро начнется сезон 2025/26 в сильнейших чемпионатах Европы – прекрасная возможность вспомнить некоторые интересные факты из прошлого розыгрыша топ-лиг.

По итогам сезона 2024/25 лидером по наибольшему показателю ожидаемых голов (xG) в топ-5 лигах Европы стал «ПСЖ» – 103.11. Большинство своих моментов парижане реализовали: за весь розыгрыш Лиги 1 они забили 92 гола.

Вторым по этому показателю стала «Барселона» (99.68). Реализация игроков превзошла количество ожидаемых голов: «каталонцы» отличились 102 забитыми мячами в 38 матчах Ла Лиги.

На третьем месте расположилась «Бавария» (94.82), которая также превысила показатель xG, забив 99 голов в 34 встречах Бундеслиги.

Most xG created in Europe’s “Big 5” leagues last season:



🥇 PSG: 103.11(xG)

🥈 Barcelona: 99.68(xG)

🥉 Bayern: 94.82(xG)