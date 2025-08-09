Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он выпал из окна. Как так можно...»

6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Официально причины смерти неизвестны, однако журналист Игорь Бурбас сообщил, что Владимира нашли мертвым у окон многоэтажки.

На смерть известного футболиста отреагировал бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский.

«Бл**ь, что там уже случилось с Володей? Я в просто шоке. Он выпал из окна? Как так можно. Ждем официальных новостей», – отреагировал Артем Милевский.