09 августа 2025, 04:20 |
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он выпал из окна. Как так можно...»

Экс-игрок «Динамо» отреагировал на смерть Белоцерковца

6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Официально причины смерти неизвестны, однако журналист Игорь Бурбас сообщил, что Владимира нашли мертвым у окон многоэтажки.

На смерть известного футболиста отреагировал бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский.

«Бл**ь, что там уже случилось с Володей? Я в просто шоке. Он выпал из окна? Как так можно. Ждем официальных новостей», – отреагировал Артем Милевский.

смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
