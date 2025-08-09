Украина. Премьер лига09 августа 2025, 04:20 |
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он выпал из окна. Как так можно...»
Экс-игрок «Динамо» отреагировал на смерть Белоцерковца
09 августа 2025, 04:20 |
6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.
Официально причины смерти неизвестны, однако журналист Игорь Бурбас сообщил, что Владимира нашли мертвым у окон многоэтажки.
На смерть известного футболиста отреагировал бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский.
«Бл**ь, что там уже случилось с Володей? Я в просто шоке. Он выпал из окна? Как так можно. Ждем официальных новостей», – отреагировал Артем Милевский.
