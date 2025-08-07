Фанаты Панатинаикоса: выезды в 1950-е и партийное строительство в 2010-е

«Футбол пробуждает в греках все самое безумное!» – так передавал свои впечатления о греческих фанатах известный британский автор фан-литературы Дуги Бримсон. И еще он выделял такую особенность местного темперамента как «цабука», то есть «воинственное поведение». Приветливые в повседневной жизни люди становятся настоящими дьяволами, когда речь заходит о футболе, а особенно о внутригреческом противостоянии на клубном уровне.

В этом контексте фаны «Панатинаикоса» мало чем отличаются от своих коллег из других околофутбольных лагерей своей страны: неистовая поддержка своих любимцев (которая, впрочем, существенно стихает при нежелательном развитии событий на поле), агрессия по отношению к оппонентам, незамысловатые названия группировок (в основном от номеров ворот, через которые уважаемые фанаты проходят на трибуны). Но есть и отличия. Уникальность фанатов «Пао» заключается в том, что они стали основой политической партии – первой политической силы в мире, созданной ярыми футбольными болельщиками.

Традиционно «Пао» поддерживали представители среднего и высшего класса, коренные афиняне, люди с высшим образованием. Конечно, во времена глобализации к социальному портрету болельщика «Панатинаикоса» добавилось немного провинциальности, иностранщины, увеличился и удельный вес бедноты.

По общей численности фан-базы «Зеленые» всегда уступали «Олимпиакосу» на несколько процентов. И в XXI веке пока не могут преодолеть эту разницу. Тем не менее, всегреческий рекорд по количеству проданных сезонных абонементов (31 091 в начале 2010-х) и средней домашней посещаемости (44 942 в сезоне 1985/86) до сих пор принадлежит именно болельщикам «Трилистника».

В дебрях господства «Черных полковников»

Gate 13 – старейшая ультрас-группировка Эллады, основанная еще 19 ноября далекого 1966 года. Сейчас она насчитывает более 80 фан-клубов разного размера в Греции и на Кипре.

Собственно, до 1966 г. существовало так называемое общество «Болельщики футбольного клуба «Панатинаикос»», увидевшее свет еще в октябре 1952 г. Где-то в конце 1950-х поклонники «Зеленых» стали пробивать первые выезды на матчи в другие города, отличаясь незаурядной самоорганизацией. Собственно, местом их сборов был 13-й сектор стадиона, который через несколько десятилетий назвали в честь президента клуба «Апостолос Николаидис». Да, там толпилась небогатая публика (кстати, места в 13-м, в отличие от других секторов стадиона, не нумеровались), однако на первых выездах был такой себе микс среднего класса и нищебродов. Постепенно в авангард фан-движения выдвинулись все же небедные фанаты, согласно давней традиции. «Мы же не «Олимпиакос», не какие-то там оборванцы», – подчеркивали они.

К сожалению, первые шаги Gate 13 были очень сложными. 27 ноября, всего через 8 дней после образования Gate 13, автобус с членами группировки попал в автокатастрофу. В ней погибли два основателя фан-объединения: Йоргос Коскорос и Димитриос Сарантакос. «Черные полковники», пришедшие к власти в Греции в 1967 году, не приветствовали создание каких-либо фан-группировок. Их диктатура правого толка – это своего рода противоречие на противоречии. Ведь, провозглашая борьбу против «коммуно-анархической опасности», они классифицировали западную поп-культуру, например, как коммунистическую угрозу. А на самом деле были врагами всего, что не имело ничего общего с традиционализмом. Запрещено было поначалу и Gate 13. Однако через год фан-объединение возродилось.

ultras-tifo.net

Развитию Gate 13 ощутимо способствовал еврокубковый успех «Пао»: в 1971 г. команда добралась до финала Кубка чемпионов. Количество фанатов «Трилистника», энергетическую основу которых составляли именно члены Gate 13, на выездных матчах в Европе достигало 15–20 тысяч! Согласитесь, суперский показатель даже по нынешним глобализированным временам. Не говоря уже о начале 1970-х.

Другим фактором, который способствовал количественному и качественному росту фан-клубов «Панатинаикоса», стало падение режима «Черных полковников» в 1974 г. А в 1978 г. «Зеленые» уже могли похвастать наличием 52-х соответствующих объединений, тогда как у оппонентов из «Олимпиакоса» такие фан-клубы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Примерно в то же время появились и праворадикальные объединения фанатов «Трилистника» – своеобразная реакция на поражение «Черных полковников». Откровенно нацистская организация НОПО появилась в 1977 г., но основную активность проявляла в начале 1980-х гг. Впрочем, НОПО не имела поддержки среди основного ядра болельщиков, а также руководства клуба. В конце концов, полиция свела на нет деятельность НОПО. Особая роль в этом принадлежит Никосу Аркудеасу (это – начальник греческой полиции во второй половине 1980-х и убежденный сторонник тогдашнего греческого премьера-социалиста Андреаса Папандреу). По другую сторону баррикад был член НОПО Макис Воридис по прозвищу Мавор, будущий депутат парламента от проевропейской партии «Новая демократия», министр внутренних дел страны, а тогда – молодой юрист.

Бурное развитие фан-культуры поспособствовало созданию автономных объединений, среди которых выделялись, например, Mad boys (основано в 1988 г.) Athens Fans (создано в 1994 г.) и др. Однако в 2000 г. фан-сепаратизму был положен конец: все мелкие группировки, в конце концов, присоединились к Gate 13.

Насилие за пределами греческих стадионов вылилось в 2007 г. в смерть Михалиса Филопулоса – 22-летнего фаната «Пао». Сторонники «Оли» нанесли ему многочисленные ножевые ранения. В итоге четыре человека были признаны виновными в смерти мужчины. Они получили приговоры от 10 до 16 лет лишения свободы. На некоторое время по всей стране были приостановлены все спортивные соревнования.

Сейчас фанаты «Пао» отличаются горячей любовью к пиротехнике (используется в основном зеленый цвет дыма), толерантным отношением к алкоголю и марихуане. К сожалению, в фанатских стычках нередко используют ножи. Поражает пение «зеленых» трибун! Песни на мелодии мировых хитов Go West (Pet Shop Boys), Rasputin (Boney M), Fear of the dark (Iron Maiden) звучат непрерывно и мощно заводят команду. Ну, и красочные и большие «хореографии» также являются отличительной чертой фанатов «Панатинаикоса».

Вражда и дружеские альянсы

Бесспорно, главными врагами для фанатов «Пао» являются поклонники «Олимпиакоса» и АЕКа, не особо уважают сторонники «Зеленых» и «Паниониос», откровенная вражда – с клубами из Салоник: ПАОКом и «Арисом». С развитием международных связей стали складываться и взаимоотношения с фанатами зарубежных клубов. Так, Gate 13 искренне ненавидят закадычных друзей фанатов «Олимпиакоса» из Delije, которые поддерживают белградскую «Црвену Звезду». Впрочем, как признавался один из членов Bianco Verde (радикальная фирма в составе Gate 13), главные их враги – фашисты и нацисты, далее – полиция и судьи, и только потом идут болельщики других клубов.

Дружеские отношения у Gate 13 – с фанатами венского «Рапида» и «Ромы». Большую симпатию фанаты «Трилистника» испытывают и к группировке Bad Blue Boys, которая поддерживает загребское «Динамо» (и очень поддерживает Украину!) и враждует с болельщиками «Црвены Звезды». Другие друзья – фанаты «Ференцвароша», «Сент-Этьена», «Вердера», «Хаммарбю», «Селтика», лиссабонского «Спортинга» и т. д. Обратите внимание: львиную долю среди дружественных организаций составляют фаны клубов, среди цветов которых преобладает зеленый.

ultras-tifo.net

Путь в большую политику

Собственно, некоторые болельщики «Пао» не удовлетворились лишь принадлежностью к тому или иному политическому движению, а самостоятельно создали партию под названием «Движение Панатинаикос». Это, собственно, первая политическая и общественная партия в истории страны, основанная людьми, которых изначально объединяла любовь к спортивному (речь идет не только о футболе) клубу «Панатинаикос» и желание иметь новый стадион для футбольной команды, несмотря на бюрократию греческого государства.

Партия приняла участие в выборах в законодательные органы Греции в мае 2012 г. (вскоре после создания) и получила 31 голос, хотя в бюллетенях для голосования ее названия не было. Каждый, кто хотел проголосовать за партию, сделал надпись «ДВИЖЕНИЕ ПАНАТИНАИКОС» на пустом бюллетене, а законный представитель поставил печать, чтобы считать его действительным. На парламентских выборах в июне 2012 г. «Движение Панатинаикос» быстро повысило свои показатели. Рост с 31-го голоса, который они имели на предыдущих выборах, достиг 12 439 голосов (0,20%). На местных выборах 18 мая 2014 г. «Движение Панатинаикос» получило уже 2,91% голосов в муниципалитете Афин (6489 голосов), выиграв место в городском совете.

Что, собственно, предлагает «Движение Панатинаикос»? Позиции партии охватывают несколько ключевых аспектов. Прежде всего, они выступают за повышение минимальной заработной платы. Кроме того, предлагают ввести зоны «контроля арендной платы» во всех городах, чтобы регулировать цены на аренду и обеспечить доступное жилье для жителей, а также подчеркивают необходимость создания студенческих общежитий, которые обеспечат бесплатное жилье для студентов. В сфере образования партия поддерживает отмену общенациональных экзаменов. Вместо этого они предлагают альтернативные методы оценки успеваемости студентов. Кроме того, «Движение Панатинаикос» рекомендует ввести обязательные психологические тесты для всех действующих полицейских, а также для сил безопасности в целом, чтобы обеспечить их психическое благополучие и пригодность к выполнению своих обязанностей. Еще одна важная позиция касается сотрудничества с УЕФА по реструктуризации системы судейства в футболе. Они стремятся содействовать честной игре и прозрачности в спорте. Партия выступает за субсидии для содействия установке искусственного покрытия на каждом футбольном стадионе по всей стране, улучшая качество и доступность игровых поверхностей. Кроме того, партия способствует внедрению обязательных крытых спортзалов в каждом городе, поощряя здоровый и активный образ жизни среди граждан.

И премьеры, и коммунисты, и Афродита

Не будем отходить далеко от политики, ведь немало болельщиков «Пао» есть и среди селебритис. Верность зеленым цветам всегда сохранял бывший премьер-министр Греции Константинос Караманлис. Бывшая депутат греческого парламента от Коммунистической партии Греции, известная журналистка Лиана Канелли также преданная поклонница «Зеленых». Многолетний лидер левых радикалов и еще один премьер-министр Греции Алексис Ципрас, известный тем, что принципиально не носит галстук, также является преданным болельщиком «Пао». Да и Александра Папарига, которая в течение 22 лет была генеральным секретарем Коммунистической партии Греции, тоже отдаёт свои футбольные симпатии «Панатинаикосу».

Но не только коммунистами полнится фан-база «Трилистника». Известная греческая и кипрская певица (представляла Грецию на песенном конкурсе Евровидение в 1980 и 2006 гг., а также Кипр в 1982 г.) и актриса (исполнительница роли Афродиты в опере «Ода богам») Анна Висси поддерживает «Пао» с детства. А знаменитый греческий саксофонист, арт-директор Муниципального симфонического оркестра Афин Гиоргос Кацарос в течение некоторого времени даже был членом правления «Панатинаикоса».

Что ж, «Шахтер» ждет мощное давление трибун в Греции (симфонии будут звучать еще те!). Впрочем, «горнякам» по силам утихомирить даже самых шумных завсегдатаев домашней арены «Пао». Да или нет?

Алексей РЫЖКОВ