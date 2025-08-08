Экс-тренер клуба УПЛ: «Если бы он это делал, у Динамо его бы уже не было»

Бывший главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев высказался об игре защитника столичного клуба Владислава Дубинчака в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1):

«На мой взгляд, Дубинчак – сильный защитник по меркам чемпионата Украины. Однако на уровне еврокубков он нередко принимает неоптимальные решения в отдельных эпизодах. Присутствует и высокий уровень брака. Дубинчак обладает скоростью, настойчивостью, он напористый и крепкий, но нужно также принимать качественные решения.

Конечно, в тот момент у ворот «Пафоса» он мог как отдать передачу, так и забить. Да и в эпизоде с пропущенным голом Дубинчак мог сыграть лучше. Это такие микроэпизоды. Но если бы он со своим здоровьем и упорством еще и качественнее действовал в атаке и обороне, то его бы в «Динамо» уже не было – играл бы где-нибудь в Англии. Против «Пафоса» он сыграл на своем уровне, я бы не сказал, что провалил матч».