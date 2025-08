Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн

22-летний центральный нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко договорился с «Манчестер Юнайтед» о своем переходе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт футболиста с «дьяволами» будет рассчитан до лета 2030 года.

Шешко лично заинтересован в трансфере, о чем заявил английской команде.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил немецкому клубу за Беньямина 85 миллионов евро плюс бонусы за достижения.

🚨💣 Benjamin Šeško has reached total agreement with Manchester United on personal terms. Contract until June 2030.



Šeško wants to join United, clear feeling revealed yesterday here. Never gave similar indication to other clubs.



🔛 Club to club talks with RB Leipzig continue. pic.twitter.com/Sy2WjzV6Hl