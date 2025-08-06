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  4. Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Англия
06 августа 2025, 14:34 |
704
0

Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн

Беньямин Шешко близок к переезду в АПЛ

06 августа 2025, 14:34 |
704
0
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

22-летний центральный нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко договорился с «Манчестер Юнайтед» о своем переходе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт футболиста с «дьяволами» будет рассчитан до лета 2030 года.

Шешко лично заинтересован в трансфере, о чем заявил английской команде.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил немецкому клубу за Беньямина 85 миллионов евро плюс бонусы за достижения.

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Манчестер Юнайтед трансферы РБ Лейпциг трансферы АПЛ Беньямин Шешко Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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