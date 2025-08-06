Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн

22-летний центральный нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко договорился с «Манчестер Юнайтед» о своем переходе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт футболиста с «дьяволами» будет рассчитан до лета 2030 года.

Шешко лично заинтересован в трансфере, о чем заявил английской команде.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил немецкому клубу за Беньямина 85 миллионов евро плюс бонусы за достижения.