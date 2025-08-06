Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Беньямин Шешко близок к переезду в АПЛ
22-летний центральный нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко договорился с «Манчестер Юнайтед» о своем переходе.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт футболиста с «дьяволами» будет рассчитан до лета 2030 года.
Шешко лично заинтересован в трансфере, о чем заявил английской команде.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил немецкому клубу за Беньямина 85 миллионов евро плюс бонусы за достижения.
🚨💣 Benjamin Šeško has reached total agreement with Manchester United on personal terms. Contract until June 2030.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025
Šeško wants to join United, clear feeling revealed yesterday here. Never gave similar indication to other clubs.
🔛 Club to club talks with RB Leipzig continue. pic.twitter.com/Sy2WjzV6Hl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»
Франк Милль несколько месяцев назад пережил сердечный приступ