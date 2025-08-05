МЮ сделал официальное предложение по форварду. Дает 85+ млн

По информации немецких СМИ, а также инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед сделал первое официальное предложение по форварду Лейпцига Беньямину Шешко.

Английский гранд дает 85 миллионов евро + бонусы за достижения.

Пока нет информации, чем ответил немецкий клуб, но ранее было известно, что Лейпциг получил предложения от Ньюкасла, который в Шешко видит замену Александеру Исаку.

МЮ сделал Шешко своим трансферным приоритетом.

22-летний словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.