Англия05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 16:12
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МЮ сделал официальное предложение по форварду. Дает 85+ млн
У клуба есть конкурент в борьбе за Шешко
05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 16:12
1254
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По информации немецких СМИ, а также инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед сделал первое официальное предложение по форварду Лейпцига Беньямину Шешко.
Английский гранд дает 85 миллионов евро + бонусы за достижения.
Пока нет информации, чем ответил немецкий клуб, но ранее было известно, что Лейпциг получил предложения от Ньюкасла, который в Шешко видит замену Александеру Исаку.
МЮ сделал Шешко своим трансферным приоритетом.
22-летний словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.
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