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Англия
05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 16:12
1254
0

МЮ сделал официальное предложение по форварду. Дает 85+ млн

У клуба есть конкурент в борьбе за Шешко

05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 16:12
1254
0
МЮ сделал официальное предложение по форварду. Дает 85+ млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

По информации немецких СМИ, а также инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед сделал первое официальное предложение по форварду Лейпцига Беньямину Шешко.

Английский гранд дает 85 миллионов евро + бонусы за достижения.

Пока нет информации, чем ответил немецкий клуб, но ранее было известно, что Лейпциг получил предложения от Ньюкасла, который в Шешко видит замену Александеру Исаку.

МЮ сделал Шешко своим трансферным приоритетом.

22-летний словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.

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Беньямин Шешко Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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