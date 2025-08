ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 18-летнего суперталанта

Бразильский вингер Эстевао перешел из «Палмейраса» в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

Соглашение между 18-летним футболистом и лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года.

«Я очень счастлив, для меня большая честь представлять «Челси», один из крупнейших клубов мир. Я очень рад и надеюсь помочь команде как можно лучше».

«Мне пришлось ждать почти полтора года, прежде чем я оказался здесь. Но это был год и полтора, в течение которых я усердно работал и делал все возможное, чтобы прибыть сюда в наилучшей форме.

«Я очень, очень взволнован. Это новый опыт в моей жизни, новый этап. Я с нетерпением жду начала и надеюсь, что все пройдет как можно лучше».

В прошедшем сезоне Эстевао провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Welcome to the World Champions, Estevao! ✨🇧🇷 pic.twitter.com/XzS6yjKEo3