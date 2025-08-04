Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси
Лесли Угочукву перейдет в «Бернли»
Французский полузащитник лондонского «Челси» Лесли Угочукву вскоре перейдет в «Бернли», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что «синие» получат за 21-летнего футболиста 23 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 Лесли Угочукву на правах аренды провел 31 матч за «Саутгемптон», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» продаст Кирнана Дьюсбери-Холла в «Эвертон».
🚨🟣 Lesley Ugochukwu, authorized for medical at Burnley after permanent deal agreed with Chelsea.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025
Both Armando Broja and Ugochuwku sign on permanent deal, contracts to be signed and sealed this week.
Here we go. ✅ pic.twitter.com/DIa8wnQf20
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