Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси

Французский полузащитник лондонского «Челси» Лесли Угочукву вскоре перейдет в «Бернли», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «синие» получат за 21-летнего футболиста 23 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Лесли Угочукву на правах аренды провел 31 матч за «Саутгемптон», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» продаст Кирнана Дьюсбери-Холла в «Эвертон».

🚨🟣 Lesley Ugochukwu, authorized for medical at Burnley after permanent deal agreed with Chelsea.



Both Armando Broja and Ugochuwku sign on permanent deal, contracts to be signed and sealed this week.



Here we go. ✅ pic.twitter.com/DIa8wnQf20