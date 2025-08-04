Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси

Французский полузащитник лондонского «Челси» Лесли Угочукву вскоре перейдет в «Бернли», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «синие» получат за 21-летнего футболиста 23 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Лесли Угочукву на правах аренды провел 31 матч за «Саутгемптон», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» продаст Кирнана Дьюсбери-Холла в «Эвертон».