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  4. Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси
Англия
04 августа 2025, 18:49 |
332
0

Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси

Лесли Угочукву перейдет в «Бернли»

04 августа 2025, 18:49 |
332
0
Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лесли Угочукву

Французский полузащитник лондонского «Челси» Лесли Угочукву вскоре перейдет в «Бернли», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «синие» получат за 21-летнего футболиста 23 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Лесли Угочукву на правах аренды провел 31 матч за «Саутгемптон», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» продаст Кирнана Дьюсбери-Холла в «Эвертон».

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Лесли Угочукву Челси Бернли трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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