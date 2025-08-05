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Лига чемпионов
05 августа 2025, 21:12 | Обновлено 05 августа 2025, 21:16
1332
0

Динамо – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги чемпионов 2025/26

05 августа 2025, 21:12 | Обновлено 05 августа 2025, 21:16
1332
0
Динамо – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.

Динамо – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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