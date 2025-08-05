Лига чемпионов05 августа 2025, 21:12 | Обновлено 05 августа 2025, 21:16
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Динамо – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги чемпионов 2025/26
05 августа 2025, 21:12 | Обновлено 05 августа 2025, 21:16
1332
0
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.
Динамо – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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