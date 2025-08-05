Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

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Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.

Динамо – Пафос. Видео голов и обзор матча (обновляется)