Чемпионка Australian Open отыграла матчболы и вышла в 1/4 финала Монреаля

Восьмая ракетка мира и чемпионка Austalian Open 2025 Мэдисон Киз из США пробилась в четвертьфинал престижного хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертом раунде американка в трех сетах вырвала победу у представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 14) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [6] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 4:6, 6:3, 7:5

В 10-м гейме решающей партии Мэдисон отыграла два матчбола на подаче.

Киз провела второе очное противостояние против Муховой. В 2019 году Мэдисон одолела Каролину в 1/32 финала тысячника в Пекине.

Киз в Монреале также уже прошла Лауру Зигемунд и Кэти Макнелли. Ее следующей соперницей будет либо Клара Таусон, либо Ига Свентек.