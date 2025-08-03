Чемпионка Australian Open отыграла матчболы и вышла в 1/4 финала Монреаля
Мэдисон Киз в трех сетах вырвала победу у Каролины Муховой в четвертом круге тысячника
Восьмая ракетка мира и чемпионка Austalian Open 2025 Мэдисон Киз из США пробилась в четвертьфинал престижного хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
В четвертом раунде американка в трех сетах вырвала победу у представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 14) за 2 часа и 21 минуту.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала
Мэдисон Киз (США) [6] – Каролина Мухова (Чехия) [11] – 4:6, 6:3, 7:5
В 10-м гейме решающей партии Мэдисон отыграла два матчбола на подаче.
Киз провела второе очное противостояние против Муховой. В 2019 году Мэдисон одолела Каролину в 1/32 финала тысячника в Пекине.
Киз в Монреале также уже прошла Лауру Зигемунд и Кэти Макнелли. Ее следующей соперницей будет либо Клара Таусон, либо Ига Свентек.
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