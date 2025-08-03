Эпицентр – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-лиги встретились новичок элитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Номинальные хозяева с первых минут показали слаженные действия по защите. "Шахтер" хоть и атаковал больше, но создать настоящий голевой момент подопечные Арды Турана не могли.

В итоге первый тайм завершился нулевой ничьей.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Эпицентр Каменец-Подольский – Шахтер Донецк – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Эпицентр: Белик, Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Нил, Миронюк, Сифуэнтес, Янаков, Борячук

Шахтер: Ризный, Гочолеишвили, Грамм, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре

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