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  4. Эпицентр – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 16:42 |
1795
0

Эпицентр – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче первого тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 16:42 |
1795
0
Эпицентр – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтар

3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-лиги встретились новичок элитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Номинальные хозяева с первых минут показали слаженные действия по защите. "Шахтер" хоть и атаковал больше, но создать настоящий голевой момент подопечные Арды Турана не могли.

В итоге первый тайм завершился нулевой ничьей.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Эпицентр Каменец-Подольский – Шахтер Донецк – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Эпицентр: Белик, Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Нил, Миронюк, Сифуэнтес, Янаков, Борячук

Шахтер: Ризный, Гочолеишвили, Грамм, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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