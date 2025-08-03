Арда ТУРАН: «Я очень доволен первым матчем»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные добыли победу над «Эпицентром» со счетом 1:0:

– Сегодня мне понравилось начало игры, первые 20 минут – у нас было много моментов, чтобы забить. Но, как видите, не удалось реализовать эти ранние возможности, и после этого игра стала для нас сложнее. Они тоже очень хорошо сыграли против нас, показали хорошую оборону. Но мы старались, давили каждую минуту, во все моменты мы действовали хорошо. Я очень доволен первым матчем, потому что важно побеждать на этом этапе. Мы также показали хороший футбол. Теперь будем искать более атакующие решения, работаем над этим. И я очень доволен оборонительной работой, а также игрой некоторых футболистов, которые вышли с очень хорошей энергией. Это очень важно для нас, ведь наша идея – это одна команда, одна семья. Никаких ротаций, ничего подобного. Мои игроки очень важны для меня, они как мои братья. И сегодня я увидел что-то очень ценное в этом смысле. Я очень рад этой идее.

– Как вы оцениваете выступление команды сегодня?

– Это не моя работа, я думаю, это задача журналистов – давать оценки. Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже тяжелее, чем против «Панатинаикоса» или «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона, и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым, и очень доволен им. Если я выигрываю первый матч, то для меня это 10 из 10.

– Из ваших интервью и комментариев понятно, что сейчас одной из главных задач для вас является улучшение физического состояния игроков. Так были ли вы сегодня довольны их физической и тактической подготовкой?

– Я уже говорил ранее, это важно: время начала матча, против кого ты играешь, с какой командой – все это имеет значение. Но мне нравится физическая реакция моих футболистов. И я понимаю, что это нелегко. Я хочу изменить много вещей одновременно, в том числе и в защите. Изменить менталитет за один месяц сложно, но мы каждый день стараемся делать все как можно лучше – и в защите, и в атаке. Но если ты хочешь иметь такой менталитет, ты должен быть готов к физическим нагрузкам на 100 процентов. И я не хочу слышать никаких оправданий от своих игроков. Они очень хорошо поработали за последние полтора месяца. Мне нравится их энергия, они хорошо тренировались. Мы на правильном пути, но если я сейчас скажу, что за месяц мы все изменили, это будет неправдой. У нас есть мечта на будущее, но мы идем к ней шаг за шагом.

– Каковы ваши впечатления от первого матча в Украине? Ожидали такого плотного футбола или, может, ваши ожидания были выше или ниже? И как прошли первые дни в Украине, как вы себя чувствуете?

– Прежде всего, что касается страны, она мне нравится, мне лично здесь нравится. Все улыбаются. Я понимаю, что сейчас непростое время для, как я сказал, нашей страны, для Украины. Потому что если я здесь, мы вместе. Но несмотря на все, все улыбаются, все стараются мне помочь. Это замечательно. И для меня это важнее футбола. Поэтому спасибо всем: болельщикам, детям – всем. Я тоже стараюсь быть ближе к людям – фотографируюсь, подписываю футболки. Что касается другого вопроса, я уважаю идею, что футбол есть футбол, и все равны. Конечно, если у соперника есть стратегия, план на игру с акцентом на защиту, я это уважаю. Нет, я не говорю, что сегодня игра была слишком закрытой. Наоборот, это хорошо для футбола, потому что ты должен играть с учетом всех его аспектов: и в защите, и в атаке. Если соперник хорошо защищается, нужно искать больше решений в атаке. Сегодня они очень хорошо защищались, и мы пытались это изменить. Меняли фулбеков, запускали их в обводку, действовали проще. Один из таких эпизодов вы видели, когда мы забили. Это и есть наша идея: если ты не уважаешь соперника и его идеи, ты не найдешь решения. Я уважаю любую футбольную идею, даже если она против меня. Это моя работа – находить решения. И это очень хорошо для украинского футбола: если у тебя есть физические качества, если у тебя есть другие сильные стороны, то ты можешь обороняться. Потому что, когда я был игроком, мы побеждали сильнейшие команды в истории именно благодаря обороне. Я уважаю это, это моя философия. Если бы я сказал что-то другое, это было бы неправдой.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» выстрадал победу над «Эпицентром».