УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром

В этом году подготовительный процесс к началу нового сезона у донецкого «Шахтера» был видоизменен до неузнаваемости из-за необходимости раннего старта в отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. И все потому, что в прошлом сезоне команда во главе еще с Марино Пушичем заняла третье место по итогам прошедшей кампании украинской Премьер-лиги. А последствия приходится разгребать уже Арде Турану – новому главному тренеру горняков, под руководством которого команда уже успела удивить несколькими мощными выступлениями на международной арене.

В первой игре турецкого специалиста на украинской земле в качестве главного тренера «Шахтера» приходилось противостоять чемпиону прошедшего розыгрыша Первой лиги «Эпицентра» из Каменца-Подольского. Хотя игра все равно проходила не на Хмельнитчине, а в Тернополе, однако и здесь поддержка номинальных хозяев была на должном уровне. В отличие от качества газона – то, что мы обычно видели до этого в Полтаве во время жаркого лета.

«Шахтеру» на таком покрытии было трудно разкрыть свои скоростные качества, а тут еще и соперники закрылись за тремя слоями обороны вблизи собственного штрафного и только и ждали, чтобы выскочить в контратаки. Во второй половине первого тайма это еще и неплохо заставляло нервничать Ризныка, потому что Сифуэнтес сначала проверил его реакцию ударом с правого фланга штрафной, а затем вообще попал мячом в перекладину.

Однако давление от «Шахтера» все равно было настолько мощным, что мы только и делали, что говорили о действиях команды Турана в атакующей фазе. Не все они были качественными, но и работы у вратаря Билыка было в достатке. Приходилось спасать собственную команду голкиперу, если это не делали соперники своими промахами с близких дистанций. Как, например, Бондаренко посреди первого тайма.

Во время перерыва Туран беседовал с игроками и был в своих высказываниях убедительным. Какими они были? Этого мы не узнаем, но убедительным тренер был точно. «Шахтер» гораздо больше и сразу начал работать над вторыми мячами перед чужим штрафным, из-за чего о контратаках «Эпицентра» пришлось банально забыть до конца игры.

Но с реализацией у дончан все было очень плохо. Даже после серии замен не удавалось продержать стабильно высоким темп атак, и хотя моменты возникали почти каждые две-три минуты, нужно было еще переиграть Олега Билыка в рамке ворот. А тот проводил просто отличный поединок. За исключением одного эпизода – удара головой от Элиаса на ближней с подачи Конопли с правого фланга штрафной на 79 минуте, который оказался победным для «горняков». Ни до, ни после того вратарь хозяев своим соперникам больше не уступал.

Через неделю каменец-подольский «Эпицентр» сыграет в гостях у черкасского ЛНЗ, а донецкий «Шахтер» посреди недели поедет к греческому «Панатинаикосу», после чего приедет в гости ко львовским «Карпаты».

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Беженар – 6,5, Бендера – 6,0, С. Кристин – б/о, Сидун – б/о, Демченко – б/о.

«Шахтер» (замены): Элиас – 7,5, Педриньо да Силва – 6,5, Педриньо Азеведо – 6,0, Марлон – б/о, Конопля – 7,5, Невертон – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Эпицентр» – «Шахтер» - 0:1

Голы: Элиас, 79

Предупреждения: Кош, 41, Мороз, 87

«Эпицентр»: Билык – Климец (Демченко, 83), Григоращук, Мороз, Танчик – Кош, Миронюк (С. Кристин, 75), Запорожец – Янаков (Беженар, 25), Борячук (Сидун, 75), Сифуэнтес (Бендера, 67).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Педриньо Азеведо, 58), Матвиенко, Грамм, Гочолеишвили (Конопля, 76) – Судаков, Очеретько, Бондаренко (Марлон, 58) – Эгиналду (Педриньо да Силва, 58), Траоре (Элиас, 53), Алиссон (Невертон, 85).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Тернопольский городской стадион» им. Романа Шухевича (Тернополь).

Удары (в створ): 4 (1) – 27 (17)

Угловые: 1 – 14

Оффсайды: 1 – 1.

ЭПИЦЕНТР - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C