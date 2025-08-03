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Премьер-лига
Эпицентр
03.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 17:33 | Обновлено 03 августа 2025, 18:18
3742
144

УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром

Команда Нагорняка держалась до последнего, но класс дал о себе знать

03 августа 2025, 17:33 | Обновлено 03 августа 2025, 18:18
3742
144
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
УПЛ

В этом году подготовительный процесс к началу нового сезона у донецкого «Шахтера» был видоизменен до неузнаваемости из-за необходимости раннего старта в отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. И все потому, что в прошлом сезоне команда во главе еще с Марино Пушичем заняла третье место по итогам прошедшей кампании украинской Премьер-лиги. А последствия приходится разгребать уже Арде Турану – новому главному тренеру горняков, под руководством которого команда уже успела удивить несколькими мощными выступлениями на международной арене.

В первой игре турецкого специалиста на украинской земле в качестве главного тренера «Шахтера» приходилось противостоять чемпиону прошедшего розыгрыша Первой лиги «Эпицентра» из Каменца-Подольского. Хотя игра все равно проходила не на Хмельнитчине, а в Тернополе, однако и здесь поддержка номинальных хозяев была на должном уровне. В отличие от качества газона – то, что мы обычно видели до этого в Полтаве во время жаркого лета.

«Шахтеру» на таком покрытии было трудно разкрыть свои скоростные качества, а тут еще и соперники закрылись за тремя слоями обороны вблизи собственного штрафного и только и ждали, чтобы выскочить в контратаки. Во второй половине первого тайма это еще и неплохо заставляло нервничать Ризныка, потому что Сифуэнтес сначала проверил его реакцию ударом с правого фланга штрафной, а затем вообще попал мячом в перекладину.

Однако давление от «Шахтера» все равно было настолько мощным, что мы только и делали, что говорили о действиях команды Турана в атакующей фазе. Не все они были качественными, но и работы у вратаря Билыка было в достатке. Приходилось спасать собственную команду голкиперу, если это не делали соперники своими промахами с близких дистанций. Как, например, Бондаренко посреди первого тайма.

Во время перерыва Туран беседовал с игроками и был в своих высказываниях убедительным. Какими они были? Этого мы не узнаем, но убедительным тренер был точно. «Шахтер» гораздо больше и сразу начал работать над вторыми мячами перед чужим штрафным, из-за чего о контратаках «Эпицентра» пришлось банально забыть до конца игры.

Но с реализацией у дончан все было очень плохо. Даже после серии замен не удавалось продержать стабильно высоким темп атак, и хотя моменты возникали почти каждые две-три минуты, нужно было еще переиграть Олега Билыка в рамке ворот. А тот проводил просто отличный поединок. За исключением одного эпизода – удара головой от Элиаса на ближней с подачи Конопли с правого фланга штрафной на 79 минуте, который оказался победным для «горняков». Ни до, ни после того вратарь хозяев своим соперникам больше не уступал.

Через неделю каменец-подольский «Эпицентр» сыграет в гостях у черкасского ЛНЗ, а донецкий «Шахтер» посреди недели поедет к греческому «Панатинаикосу», после чего приедет в гости ко львовским «Карпаты».

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Беженар – 6,5, Бендера – 6,0, С. Кристин – б/о, Сидун – б/о, Демченко – б/о.

«Шахтер» (замены): Элиас – 7,5, Педриньо да Силва – 6,5, Педриньо Азеведо – 6,0, Марлон – б/о, Конопля – 7,5, Невертон – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Эпицентр» – «Шахтер» - 0:1

Голы: Элиас, 79

Предупреждения: Кош, 41, Мороз, 87

«Эпицентр»: Билык – Климец (Демченко, 83), Григоращук, Мороз, Танчик – Кош, Миронюк (С. Кристин, 75), Запорожец – Янаков (Беженар, 25), Борячук (Сидун, 75), Сифуэнтес (Бендера, 67).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Педриньо Азеведо, 58), Матвиенко, Грамм, Гочолеишвили (Конопля, 76) – Судаков, Очеретько, Бондаренко (Марлон, 58) – Эгиналду (Педриньо да Силва, 58), Траоре (Элиас, 53), Алиссон (Невертон, 85).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Тернопольский городской стадион» им. Романа Шухевича (Тернополь).

Удары (в створ): 4 (1) – 27 (17)
Угловые: 1 – 14
Оффсайды: 1 – 1.

ЭПИЦЕНТР - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 144
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sania
Перший дзвіночок вже був.. Далі буде..
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+13
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Умник
Пушич 2.
Хотя я еще раз говорю упл у нас норм лига.
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+9
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🔰 Капітан ⚓ Очевіднисть 🔰
Кудрівка очолює турнірну таблицю, кротовня 5, столичний клуб 4, Рух3, Ковалівка 2
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+9
Катерина Монзуль
На нашому улюбленому спорт Юа написано ,що у Шахтаря 4 удари в площину воріт і 5 промахів. Того 9. Дякуючи Андрію знайшла флешскор там показує що 10 ударів в сторону воріт у Шахтаря. Знову на трансляція нахімічили з цифрою 27. 
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+6
sherloks11
А у нас що,вже 6 замін можна робити???
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+5
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uausa
А то від коли дозволено 6 замін?
Чи то тільки шахтарю можна бо вони перед тим в єврокубках грали?
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+2
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Катерина Монзуль
Удари по воротам 2-10 .Мій любий New Zealander де ти знайшов  статистику 4-27 по ударам ?
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+2
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Полковник
И даже наша Фанечка девочка, решила оставить свою писанину после доминирующей игры Шахтёра☝️ Фанечка, ты почему ещё не подписала контракт к комбригом, не хочешь быть медсестрой в его бригаде?
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+1
zzg77
Сумна гра для майбутнього переможця Ліги Європи. Так і УПЛ можна просрати. Щось забуксував Туран-ага. 
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+1
uausa
І якщо не можна то тоді варто очікувати технічну поразку для гірників? Чи я щось путаю?
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+1
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Alex
Соперникам Шахтера нельзя так играть от обороны. Это же подарок очков , вопрос времени когда будет забит мяч и сколько . 1 из 10 игр может кто то выстоит на ничью. Так уже ни кто ни где не играет и сколько раз мы в европе ни чего не добились такой тактикой. Пробовать высоко прессинговать не давать спокойно разыгрывать мяч если это техничней соперник, это как мед для них когда не надо защищаться   
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+1
Перший Серед Рівних
Про "технарь и исполком УАФ" я написал просто чтобы спровоцировать и набайтить ответы под моим комментом с обьяснениями. Срабатывает. Спасибо всем что написали.
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0
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Перший Серед Рівних
Хорошо-хорошо, я признаю что некий такой пункт о шестой замене существует. Но тем не менее правило какое-то странное. И у меня по поводу этого парочка вопросов. Как определить травму головы и степень ее тяжести? Игрок подержался рукой за голову - это уже считается? Почему за травму головы какого-то игрока решили вдруг давать командам еще по одной замене при том что и так замен сейчас в футболе целых пять? Почему за травму головы замены добавляют, а скажем за перелом ног нет? Есть ли подобные аналоги в каких-то европейских лигах? 
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0
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Avaksi
Очікувано. У бразильців немає мотивації грати проти колгоспів
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0
Singularis
Зачем Туран выпустил защитника Коноплю? Это провидение!
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0
easterly
У Бразілії є один танок - називається самба. В українських реаліях для однієї бразильської команди на рахунок чемпіонства, є також танок - називається сосамба
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0
Talya-Vi-Talya
Головне, звісно, що є перемога🧡🖤, хоч і не очікували на такі труднощі. Але так часто бувало що навіть після звитяги над Барсою оборонний стиль упл давався важче.
Вірно зауважив коментатор, справді схоже з другим матчем з Ільвесом, коли підводила реалізація... Але містер Туран🇹🇷 обов'язково покращить цей компонент!
А Кудрівку з рідного для 😸Ігоря регіону можна майже вітати з золотом 🥇першого туру, якщо звісно Оболоні не вдасться завтра обійти! 😊
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0
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Катерина Монзуль
Підскажіть, мій улюблений Шахтар очолив таблицю УПЛ після першого туру, як пророкувала вчора я і мої любі вболівальники Шахтаря.
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0
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FunnyCat_____
И что, как игра отличается от 0-1 Динамо?
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-1
Перший Серед Рівних
Шахтёр получит технарь за 6 замен. Заседание исполкома УАФ уже назначено. 
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-1
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