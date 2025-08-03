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Премьер-лига
Эпицентр
03.08.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 01:23 |
11
0

Эпицентр – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 01:23 |
11
0
Эпицентр – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 3-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Тернополье, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион» им. Романа Шухевича, начало в 15:30.

«Горняки» возвращаются с еврокубковых приключений, которые для них тянутся уже месяц, но всего на несколько дней – начать путь возвращения на вершину, откуда их брутально скинули аж на третье место в прошлом сезоне «Динамо» и «Александрия». При этом команде Арды Турана уже вовсю поют дифирамбы из-за ее выступлений на международной арене. Но в чемпионате придется начинать против абсолютных новичков «элиты», против которых «Шахтер» еще никогда не играл в своей истории. А команда Сергея Нагорняка тем временем должна показать, чего стоят чемпионы Первой лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
3 августа 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Фора Шахтера (-1) 1.39 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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