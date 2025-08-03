В воскресенье, 3-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Тернополье, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион» им. Романа Шухевича, начало в 15:30.

«Горняки» возвращаются с еврокубковых приключений, которые для них тянутся уже месяц, но всего на несколько дней – начать путь возвращения на вершину, откуда их брутально скинули аж на третье место в прошлом сезоне «Динамо» и «Александрия». При этом команде Арды Турана уже вовсю поют дифирамбы из-за ее выступлений на международной арене. Но в чемпионате придется начинать против абсолютных новичков «элиты», против которых «Шахтер» еще никогда не играл в своей истории. А команда Сергея Нагорняка тем временем должна показать, чего стоят чемпионы Первой лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.