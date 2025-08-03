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Премьер-лига
Эпицентр
03.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 18:27 |
4879
0

Эпицентр – Шахтер – 0:1. Новичок дал бой. Видео гола и обзор матча

Команды встретились в матче первого тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 18:27 |
4879
0
Эпицентр – Шахтер – 0:1. Новичок дал бой. Видео гола и обзор матча
ФК Шахтар

3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-лиги встретились новичок элитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Номинальные хозяева с первых минут показали слаженные действия по защите. "Шахтер" хоть и атаковал больше, но создать настоящий голевой момент подопечные Арды Турана не могли.

В итоге первый тайм завершился нулевой ничьей.

За 10 минут до конца основного времени Ефим Конопля сделал навесную передачу в штрафную соперника, а Каунас Эллиас запер ее головой.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Эпицентр Каменец-Подольский – Шахтер Донецк – 0:1

Голы: Кауан Эллиас, 80

Эпицентр: Белик, Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Нил, Миронюк, Сифуэнтес, Янаков, Борячук

Шахтер: Ризный, Гочолеишвили, Грамм, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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