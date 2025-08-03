В воскресенье, 3 августа, в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют каменец-подольский «Эпицентр» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Клима Заброды из Киева прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Эпицентр



На правах чемпиона Первой лиги по итогам прошлого сезона «Эпицентр» из Каменца-Подольского поднялся на невиданный ранее для себе уровень – в УПЛ. Это будет дебютная кампания в «элите» для клуба, основного спонсора которого угадать не составит никакого труда, вот только этот факт лишь немногим усиливает позиции коллектива, вопреки ожиданиям. Остальное команде обеспечивает безусловное тренерское мастерство Сергея Нагорняка.

И уже первым соперником «Эпицентра» в УПЛ станет донецкий «Шахтер», который для главного тренера каменец-подольского коллектива является отнюдь не чужим. Ровного год выступлений за «горняков» в профессиональной карьере футболиста был у Нагорняка на стыке тысячелетий. Не наиболее яркий период его карьеры, но факт остается фактом.

Но кроме личностного характера противостояния для главного тренера «Эпицентру» предстоит пройти еще и небывалой сложности экзамен на «взрослость» амбиций. Говорят, что для новичков «элиты» в первом сезоне главное просто закрепиться и не стараться угнаться за высокими местами. Но глядя на состав команды из Каменец-Подольского, так и не скажешь, что им есть, чему стесняться в своих амбициях. Отдельной интересной фигурой является Андрей Борячук на острие атаки, которого взяли в аренду у харьковского «Металлиста 1925» этим летом, и которого ранее списали со счетов именно в «Шахтере», воспитанником которого 29-летний форвард и является.

Впрочем, на этом перечень знакомых многим фамилий в составе «Эпицентра» не ограничивается. У клуба этим летом даже появились два испанских легионера Жоакинте и Нил Коч, но поскольку прибыли они в Украину не так уж и давно, ожидать их появление на игру против столь серьезного соперника в стартовом составе как-то не приходится. Скорее всего, Нагорняк попробует заиграть уже известные ему связки, и поскольку «Эпицентр» сделал достаточно, чтобы не потерять ключевых игроков чемпионского сезона Первой лиги, это и должно стать его козырем перед стартом в УПЛ. За что-то же надо зацепиться.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» завершил прошлую кампанию УПЛ на непривычно низком для себя третьем месте. Настолько непривычным, что уже выросло и окрепло поколение болельщиков, которые никогда не видели «горняков» настолько низко в таблице по итогам сезона. Это говорит о многом. В том числе, никто не сомневался в том, что Марино Пушич покинет команду после такого сезона, даже несмотря на завоеванный Кубок Украины.

В качестве последствий этого третьего места «Шахтер» получил необычно ранний старт сезона – раньше, чем у трех других наших участников еврокубковых квалификаций. Но теперь «горнякам» этот жирный минус может вполне показаться плюсом, поскольку им нет нужды вкатываться в сезон на внутренней арене – они уже на ходу, благодаря баталиям в отборе к Лиге Европы УЕФА.

Но большой нюанс для украинских клубов в еврокубках заключается в том, что они вынуждены наматывать километры и часы в дороге, и явно не на всем пути при этом пользуются услугами авиаперевозок. Так и в контексте предстоящей игры – «Шахтер» вечером в четверг играл в Кракове против турецкого «Бешикташа» ответный матч (2:0), после чего был вынужден добираться до Тернополя, и как только завершится игра против «Эпицентра», «горняки» начнут планировать вояж на первую игру против греческого «Панатинаикоса». График безумный, и в прошлом году такого у команды Пушича точно не было.

Но и Туран явно в курсе всех этих логистических проблем, поэтому готовил команду не просто в не щадящем режиме, а темпе изнурительных тренировок на кратковременном сборе в Словении, который автоматически расширился еще и на первые игры против «Ильвеса» в еврокубках. Но сейчас отмечают все – «Шахтер» во всех четырех сыгранных встречах значительно превосходил соперников по уровню формы, и теперь интересно, что придумает Туран в своем первом официальном матче на украинской земле в качестве главного тренера «горняков». Не центральная игра тура, это очевидно, но интрига присутствует.

История встреч



Футбольные пути «Эпицентра» и «Шахтера» ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Клим Заброда из Киева, который имеет на своем счету 17 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а резервным арбитром отработает Денис Резников. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Владимиром Новохатним, которому будет помогать Семен Шлончак. У Заброды есть опыт проведения матчей с участием «Эпицентра» – победа, ничья и поражение, тогда как с «Шахтером» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Савчук – Запорожец – Янаков, Беженар, Демченко, Танчик – Борячук.

«Шахтер»: Д. Ризнык – Азарови, Грам, Бондарь, Конопля – Судаков, Назарина, Бондаренко – Невертон, Эгиналду, Швед.