Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 21:30 | Обновлено 03 августа 2025, 21:41
758
0

Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»

Украинский коуч прокомментировал матч с донецким «Шахтером»

03 августа 2025, 21:30 | Обновлено 03 августа 2025, 21:41
758
0
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Украинский тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1:

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины. Именно благодаря их мужеству мы имеем возможность сидеть, разговаривать и смотреть этот зрелищный футбол. Что касается самого матча – было очень тяжело. Первые 25 минут мы не могли войти в игру по одной простой причине: у нас много футболистов, для которых это был первый матч в Премьер-лиге – и сразу с такой командой, как «Шахтер». Командой, которая буквально камня на камне не оставила от «Бешикташа». Чувствовалось волнение, но как провели несколько атак – появилась уверенность. С каждой минутой игра становилась все лучше. Надо отдать должное «Шахтеру» – у них очень высокий уровень игроков. Все украинцы – это футболисты национальной сборной, а бразильцы стоят баснословных денег. Мы это прекрасно понимали, поэтому я поблагодарил свою команду. Для нас это исторический момент – первый матч «Эпицентра» в Премьер-лиге. Считаю, мы выглядели очень достойно. Немного не дотерпели, но, если быть откровенным, у «Шахтера» было несколько хороших моментов. Но наш голкипер сыграл надежно, где-то и защитники выручили. У нас также был неплохой шанс. Но это футбол – и мы движемся вперед. Наши лучшие матчи еще впереди. «Шахтеру» желаю только успехов на европейской арене. Вы сами видите, насколько мы отстаем в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому следует болеть за каждую украинскую команду, которая представляет нас в Европе.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю игру и какие эмоции остались после поединка с таким тяжелым соперником?

– С одной стороны, разочарование, что не дотерпели эти последние 10 минут, с другой, гордость за ребят, ведь на таком уровне, мне кажется, только Борячук имел опыт, а остальные дебютанты. Для нас это очень ценный урок. Хочу поблагодарить «Шахтер», они дали нам действительно хороший урок. Показали, что такое настоящая интенсивность игры, и теперь мы понимаем, что такое Премьер-лига и к какому уровню нужно стремиться. Времени на раздумья нет – движемся вперед. И еще раз повторю: наши лучшие матчи еще впереди.

— Сергей, молодое поколение Хмельницкой области очень гордится тем, что именно ваша команда завоевала путь в Премьер-лигу. Кого бы вы могли особо отметить среди футболистов? Кто сегодня сыграл лучше всех?

– Спасибо! Хмельницкая область не видела Премьер-лигу более 30 лет, поэтому хочу отметить всех наших футболистов. Посмотрите на иностранцев — это была их первая игра, и я очень благодарен. У Хоакина был хороший голевой момент. Ниль, хоть и испанец, но с нашим характером, настоящий боец. Стоит вспомнить каждого: Миронюка, Климца, Борячука, всех, кто вышел в стартовом составе. Они действительно молодцы. Мы увидели, куда нам нужно двигаться. «Шахтер» продемонстрировал урок футбола и к какому уровню нужно стремиться.

– Вы играете, к сожалению, не дома, но, к счастью, в Тернополе, и благодаря вам город снова принимает Премьер-лигу. Какие впечатления от поддержки болельщиков?

– Поддержка действительно была очень хорошей. В Тернополе давно не было большого футбола, поэтому это вполне понятно. Единственное, что мне немного не понравилось, – болельщики начали выбегать на поле. Я понимаю, что они хотели подойти к игрокам, но, если такое повторится, просто больше не будет футбола в Тернополе. И причина очень проста: стадион могут дисквалифицировать. Даже я немного вмешался, потому что видел, что один человек вел себя не совсем адекватно. Возможно, был пьян, хотя мне трудно судить. Я понимаю молодежь – для нее это эмоции, не каждый день приезжает команда, где играют футболисты сборной Украины. Те самые, кого они видели по телевизору, на Евро или в еврокубках. Что касается поддержки – молодцы. Приехало много болельщиков из Хмельницкой области, Киева, Львова. Это приятно. Следующая игра, думаю, будет не менее интересной и напряженной, потому что будем играть с «Динамо». Это будет еще один урок для нас. Нам приятно играть в Тернополе, но скажу откровенно: мы хотим выступать дома, в Каменце-Подольском.

– Довольно непростой старт сезона для «Эпицентра»: в самом начале – матчи с «Шахтером» и «Динамо». Какие у вас были эмоции, когда увидели такой календарь?

– Ну, слушайте, календарь непростой, но играть нужно со всеми командами. И не только у нас такая ситуация, есть еще команды с подобными условиями. Как я понимаю, больше всего пострадали клубы из Западного региона. Ничего страшного. Для нас каждый матч – это урок, это школа. Поверьте, я уверен: наша команда с каждой игрой будет только крепче.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» выстрадал победу над «Эпицентром».

По теме:
Арда ТУРАН: «Я очень доволен первым матчем»
Атлет – Вильхивцы – 1:0. Забили в конце игры. Видео гола и обзор матча
Ребел – Горняк-Спорт – 2:0. Вторая победа киевлян. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер Сергей Нагорняк
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
Бокс | 03 августа 2025, 12:54 0
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику

Для Сергея Радченко наиболее интересным следующим боем Александра стал бы бой с ним

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03 августа 2025, 08:19 3
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал

Александр может провести бой против Деонтея Уайлдера

АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Бокс | 02.08.2025, 21:58
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Футбол | 03.08.2025, 15:03
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Футбол | 03.08.2025, 20:46
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 2
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой ужасен для Усика. Как можно бросать его против волков?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой ужасен для Усика. Как можно бросать его против волков?»
02.08.2025, 06:50 5
Бокс
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 7
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем