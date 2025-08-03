Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»

Украинский тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1:

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины. Именно благодаря их мужеству мы имеем возможность сидеть, разговаривать и смотреть этот зрелищный футбол. Что касается самого матча – было очень тяжело. Первые 25 минут мы не могли войти в игру по одной простой причине: у нас много футболистов, для которых это был первый матч в Премьер-лиге – и сразу с такой командой, как «Шахтер». Командой, которая буквально камня на камне не оставила от «Бешикташа». Чувствовалось волнение, но как провели несколько атак – появилась уверенность. С каждой минутой игра становилась все лучше. Надо отдать должное «Шахтеру» – у них очень высокий уровень игроков. Все украинцы – это футболисты национальной сборной, а бразильцы стоят баснословных денег. Мы это прекрасно понимали, поэтому я поблагодарил свою команду. Для нас это исторический момент – первый матч «Эпицентра» в Премьер-лиге. Считаю, мы выглядели очень достойно. Немного не дотерпели, но, если быть откровенным, у «Шахтера» было несколько хороших моментов. Но наш голкипер сыграл надежно, где-то и защитники выручили. У нас также был неплохой шанс. Но это футбол – и мы движемся вперед. Наши лучшие матчи еще впереди. «Шахтеру» желаю только успехов на европейской арене. Вы сами видите, насколько мы отстаем в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому следует болеть за каждую украинскую команду, которая представляет нас в Европе.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю игру и какие эмоции остались после поединка с таким тяжелым соперником?

– С одной стороны, разочарование, что не дотерпели эти последние 10 минут, с другой, гордость за ребят, ведь на таком уровне, мне кажется, только Борячук имел опыт, а остальные дебютанты. Для нас это очень ценный урок. Хочу поблагодарить «Шахтер», они дали нам действительно хороший урок. Показали, что такое настоящая интенсивность игры, и теперь мы понимаем, что такое Премьер-лига и к какому уровню нужно стремиться. Времени на раздумья нет – движемся вперед. И еще раз повторю: наши лучшие матчи еще впереди.

— Сергей, молодое поколение Хмельницкой области очень гордится тем, что именно ваша команда завоевала путь в Премьер-лигу. Кого бы вы могли особо отметить среди футболистов? Кто сегодня сыграл лучше всех?

– Спасибо! Хмельницкая область не видела Премьер-лигу более 30 лет, поэтому хочу отметить всех наших футболистов. Посмотрите на иностранцев — это была их первая игра, и я очень благодарен. У Хоакина был хороший голевой момент. Ниль, хоть и испанец, но с нашим характером, настоящий боец. Стоит вспомнить каждого: Миронюка, Климца, Борячука, всех, кто вышел в стартовом составе. Они действительно молодцы. Мы увидели, куда нам нужно двигаться. «Шахтер» продемонстрировал урок футбола и к какому уровню нужно стремиться.

– Вы играете, к сожалению, не дома, но, к счастью, в Тернополе, и благодаря вам город снова принимает Премьер-лигу. Какие впечатления от поддержки болельщиков?

– Поддержка действительно была очень хорошей. В Тернополе давно не было большого футбола, поэтому это вполне понятно. Единственное, что мне немного не понравилось, – болельщики начали выбегать на поле. Я понимаю, что они хотели подойти к игрокам, но, если такое повторится, просто больше не будет футбола в Тернополе. И причина очень проста: стадион могут дисквалифицировать. Даже я немного вмешался, потому что видел, что один человек вел себя не совсем адекватно. Возможно, был пьян, хотя мне трудно судить. Я понимаю молодежь – для нее это эмоции, не каждый день приезжает команда, где играют футболисты сборной Украины. Те самые, кого они видели по телевизору, на Евро или в еврокубках. Что касается поддержки – молодцы. Приехало много болельщиков из Хмельницкой области, Киева, Львова. Это приятно. Следующая игра, думаю, будет не менее интересной и напряженной, потому что будем играть с «Динамо». Это будет еще один урок для нас. Нам приятно играть в Тернополе, но скажу откровенно: мы хотим выступать дома, в Каменце-Подольском.

– Довольно непростой старт сезона для «Эпицентра»: в самом начале – матчи с «Шахтером» и «Динамо». Какие у вас были эмоции, когда увидели такой календарь?

– Ну, слушайте, календарь непростой, но играть нужно со всеми командами. И не только у нас такая ситуация, есть еще команды с подобными условиями. Как я понимаю, больше всего пострадали клубы из Западного региона. Ничего страшного. Для нас каждый матч – это урок, это школа. Поверьте, я уверен: наша команда с каждой игрой будет только крепче.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» выстрадал победу над «Эпицентром».