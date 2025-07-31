Партизан – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

В дебюте матча из-за спорного решения арбитра Александрия осталась в меньшинстве и пропустила гол (0:1).

Жослен Беиратш бул удален с поля за фол последней надежды, и Йован Милошевич открыл счет.

Затем Александрия пропустила второй гол. Йован Милошевич оформил дубль (2:0).

На 45-й минуте Йован Милошевич оформил хет-трик для хозяев поля (3:0).

ГОЛ! 1:0. Йован Милошевич, 13 мин

ГОЛ! 2:0. Йован Милошевич, 23 мин

ГОЛ! 3:0. Йован Милошевич, 45 мин