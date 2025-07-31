Партизан – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го раунда квалификации Лиги конференций
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).
В дебюте матча из-за спорного решения арбитра Александрия осталась в меньшинстве и пропустила гол (0:1).
Жослен Беиратш бул удален с поля за фол последней надежды, и Йован Милошевич открыл счет.
Затем Александрия пропустила второй гол. Йован Милошевич оформил дубль (2:0).
На 45-й минуте Йован Милошевич оформил хет-трик для хозяев поля (3:0).
ГОЛ! 1:0. Йован Милошевич, 13 мин
ГОЛ! 2:0. Йован Милошевич, 23 мин
ГОЛ! 3:0. Йован Милошевич, 45 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана закрыла дуэль против именитого соперника в квалификации Лиги Европы
Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»