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Лига конференций
31 июля 2025, 23:01 |
902
0

Партизан – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го раунда квалификации Лиги конференций

31 июля 2025, 23:01 |
902
0
Партизан – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

В дебюте матча из-за спорного решения арбитра Александрия осталась в меньшинстве и пропустила гол (0:1).

Жослен Беиратш бул удален с поля за фол последней надежды, и Йован Милошевич открыл счет.

Затем Александрия пропустила второй гол. Йован Милошевич оформил дубль (2:0).

На 45-й минуте Йован Милошевич оформил хет-трик для хозяев поля (3:0).

ГОЛ! 1:0. Йован Милошевич, 13 мин

ГОЛ! 2:0. Йован Милошевич, 23 мин

ГОЛ! 3:0. Йован Милошевич, 45 мин

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удаление (красная карточка) Партизан Белград Александрия видео голов и обзор Лига конференций хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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