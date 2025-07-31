Партизан Б

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч раунда Q2 Лиги конференций, в котором будут играть сербский «Партизан» и «Александрия». Игра пройдет в Белграде (Сербия) на поле «Стадиона Партизана», начало – в 22:00 по киевскому времени.

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«Партизан» имеет серию из четырех вылетов из еврокубков подряд, однако на прошлой неделе одержал победу над «Александрией» со счетом 2:0. Украинская команда не выглядела слабее, но нереализованные моменты сыграли решающую роль. Из-за инцидента на трибунах «Партизана» пришлось оплатить штраф, а матчи проходят без гостевых болельщиков. «Александрия» значительно ослабла после смены тренера и потери ключевых игроков. Новички команды вряд ли успеют помочь в еврокубках, поэтому шансы на проход остаются минимальными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Партизан» – «Александрия» в украинской версии сайта.