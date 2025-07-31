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Лига конференций
Партизан Б
31.07.2025 22:00 - : -
Александрия
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Лига конференций
31 июля 2025, 07:31 | Обновлено 31 июля 2025, 07:40
42
0

Партизан – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка раунда Q2 Лиги конференций

31 июля 2025, 07:31 | Обновлено 31 июля 2025, 07:40
42
0
Партизан – Александрия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч раунда Q2 Лиги конференций, в котором будут играть сербский «Партизан» и «Александрия». Игра пройдет в Белграде (Сербия) на поле «Стадиона Партизана», начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Партизан» имеет серию из четырех вылетов из еврокубков подряд, однако на прошлой неделе одержал победу над «Александрией» со счетом 2:0. Украинская команда не выглядела слабее, но нереализованные моменты сыграли решающую роль. Из-за инцидента на трибунах «Партизана» пришлось оплатить штраф, а матчи проходят без гостевых болельщиков. «Александрия» значительно ослабла после смены тренера и потери ключевых игроков. Новички команды вряд ли успеют помочь в еврокубках, поэтому шансы на проход остаются минимальными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Партизан» – «Александрия» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Партизан Б
31 июля 2025 -
22:00
Александрия
Проход Александрии 8.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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