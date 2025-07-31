Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

В дебюте матча из-за спорного решения арбитра Александрия осталась в меньшинстве и пропустила гол (0:1). Жослен Беиратче бул удален с поля за фол последней надежды, и Йован Милошевич открыл счет. Затем Александрия пропустила второй гол. Йован Милошевич оформил дубль (2:0). На 45-й минуте Йован Милошевич оформил хет-трик для хозяев поля (3:0).

После перерыва у Александрии последовало второе удаление – Тео Ндика Матам удален с поля. У хозяев досрочно отправился отдыхать Аранджел Стойкович. Игра шла в формате 10 на 9. У хозяев поля Милан Вукотич отличился на 63-й минуте (4:0).

🏆 Лига конференций. Квалификация Q2

Ответный матч, 31 июля 2025

Партизан (Сербия) – Александрия (Украина) – 4:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63

Удаления: Стойкович, 60 – Беиратче, 11, Ндика Матам, 58

Инфографика

ГОЛ! 1:0. Йован Милошевич, 13 мин

ГОЛ! 2:0. Йован Милошевич, 23 мин

ГОЛ! 3:0. Йован Милошевич, 45 мин

ГОЛ! 4:0. Милан Вукотич, 63 мин