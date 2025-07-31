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Лига конференций
Партизан Б
31.07.2025 22:00 - : -
Александрия
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Лига конференций
31 июля 2025, 07:32 | Обновлено 31 июля 2025, 07:33
130
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Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Хочется верить в чудо, но почему-то не верится абсолютно

31 июля 2025, 07:32 | Обновлено 31 июля 2025, 07:33
130
1
Партизан – Александрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Коллаж Sport.ua

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч раунда Q2 Лиги конференций, в котором будут играть сербский «Партизан» и «Александрия». Игра пройдет в Белграде (Сербия) на поле «Стадиона Партизана», начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Партизан

«Партизан» имеет серию из четырех подряд вылетов из еврокубков. В прошлом году команда поочередно покидала Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, а в этом сезоне уже успела снова вылететь из Лиги Европы, проиграв АЕКу из Ларнаки. Правда, оформить пятую подряд неудачу будет достаточно сложно, поскольку первая игра с украинской командой закончилась победой сербов со счетом 2:0. Сказался еврокубковый опыт, поскольку нельзя сказать, что украинцы были откровенно слабее. Однако ужасная нереализация практически похоронила шансы «Александрии» на проход дальше.

За плохую организацию безопасности на домашнем матче против АЕКа УЕФА оштрафовал «Партизан» на 25 тысяч евро, сербы остались этим недовольны, но платить за бросание на поле разных предметов и непорядок на трибунах будут вынуждены.

Именно из-за хулиганского поведения собственных фанатов на трибунах не будет украинских болельщиков на гостевом секторе, как и не было сербских на условно домашнем матче «Александрии» неделю назад.

Александрия

Как уже было сказано выше, команда проиграла первую игру со счётом 0:2. И хотелось бы верить в общую победу, но, вспоминая опыт прошлых лет, такая вера сразу исчезает.

Если бы в первой игре удалось забить хотя бы раз, разговор и общее настроение анонса были бы другими. Но реализация оказалась нулевой, поэтому имеем то, что имеем.

Конечно, по сравнению с предыдущим «серебряным» сезоном «Александрия» кадрово обезкровлена – покинул команду главный тренер, изменилась практически вся линия защиты, нет в центре поля Калюжного и в нападении Филиппова, однако оправдание выглядит таким себе.

Чтобы компенсировать кадровые потери, между матчами с «Партизаном» к «полиграфам» присоединились французский вингер Туати и бразильский полузащитник Фернандо Энрике, но вряд ли они сыграют в еврокубках и, скорее всего, смогут дебютировать уже в УПЛ.

История встреч

Матч неделю назад стал для команд единственным в истории противостояний.

Ориентировочные составы

«Партизан»: М. Милошевич – Роганович, Джурджевич, Симич, Юрчевич, Драгоевич, Карабельев, Сек, Нато, Трифунович, И. Милошевич

«Александрия»: М. Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндика – Шостак, Мышнев – Безерра, Ковалец, Цара – Матеус

Прогноз на противостояние

Каждый год, когда какой-то украинский клуб, за исключением «Динамо» или «Шахтера», получает в соперники в еврокубках какую-то малоизвестную команду, верится, что вот в этот раз наши смогут ее пройти. И каждый раз облом. Конечно, «Партизан» не является ноунеймом, но перед стартом двухматчевой дуэли несколько иррационально верилось, что «Александрия» вполне способна победить сербов. Перед ответным матчем в это не верится абсолютно, как и в проход «Полесья», но все же сделаю нелогичный абсолютно, ни на чем, кроме желания украинцев, не обоснован прогноз, что подопечные Нестеренко пройдут в раунд Q3.

Прогноз Sport.ua
Партизан Б
31 июля 2025 -
22:00
Александрия
Проход Александрии 8.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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