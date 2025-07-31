Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану

До матча в «Александрию» не верилось абсолютно. Здесь и обескровливание команды после прошлого сезона, и 0:2 в первой игре против «Партизана».

Однако старт данной игры подарил небольшую надежду. Безерра выбежал на свидание с вратарем и не попал совсем чуть-чуть. Подумалось: «А может...».

Однако уже через 10 минут все стало в матче ясно. Беиратче чисто отобрал у оппонента мяч, однако армянский арбитр Налбандян сделал все, чтобы попасть в компанию Педерсена, Кашшаи, Винчича и других и удалил центрбека «Александрии» за фол последней надежды, которого не было и в помине. Как, наконец, и ВАР на стадионе.

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Более того – Милошевич с этого штрафного открыл счет, пробив низом под правую штангу. Вопросы к вратарю. Они возникали и позже, но не только к нему – центрбеки тоже моментами бросали играть, в результате чего Милошевич еще в первом тайме оформил хет-трик, удачно завоевывая либо позицию для удара, либо мяч после отскока.

У украинской команды центрфорвард на поле был незаметен, а ударам Безерры и Цары явно не хватало точности.

Второй тайм вышел за игрой гораздо хуже, «Александрия» попыталась побежать вперед, не получилось, после чего опустили руки. Более того, на несколько минут вообще остались играть 9 на 11 из-за еще одного удаления – Ндика получила два предупреждения. Правда, совсем скоро и у «Партизана» Стойкович получил аналогичные санкции от арбитра и тоже ушел отдыхать.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды стали просто доигрывать, выпускать дублеров и ветеранов. Как следствие, еще раз поиздевался над защитой Вукотич, а у гостей Жота потерял в конце матча возможность хоть размочить счет.

4:0 – европоход «Александрии» завершен. Кто там попадется «Партизану» в Q3, даже смотреть не хочется, просто пожелаю им скорейшего вылета с позором.

Лига конференций. Раунд Q2. Ответный матч (первая игра – 2:0)

«Партизан» – «Александрия» – 4:0

Голы: Й. Милошевич, 12, 20, 45, Вукотич, 63

Предупреждения: Стойкович, 45+3, Драгоевич, 53 – Безерра, 45+3, Скорко, 46

Удаления: Стойкович, 60 (второе предупреждение) – Беиратче, 10 (фол последней надежды), Ндика, 58 (второе предупреждение)

«Партизан»: Милошевич – Роганович, Джурджевич, Симич, Стойкович – Драгоевич (Янкович, 79), Карабельев (Вукотич, 46) – Костыч (Сек, 62), Угрешич, Й. Милошевич (А. Костыч, 62) – Трифунович (Натхо, 84)

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Тео Ндика – Шостак (Ухань, 75), Мышнев (Смирный, 56) – Безерра, Козак (Боль, 20), Цара (Жота, 56) – Матеус (Кулаков, 46)

Арбитр: Генрик Налбандян (Армения)

«Стадион Партизана» (Белград, Сербия)

ПАРТИЗАН - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА