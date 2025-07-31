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Лига конференций
Проходит дальше Партизан Б
31.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 4 : 0
Александрия
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Лига конференций
31 июля 2025, 23:55 | Обновлено 01 августа 2025, 00:38
1857
22

Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану

Украинская команда имела моменты, но их не реализовала и вылетела с Лиги конференций

31 июля 2025, 23:55 | Обновлено 01 августа 2025, 00:38
1857
22
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Getty Images/Global Images Ukraine

До матча в «Александрию» не верилось абсолютно. Здесь и обескровливание команды после прошлого сезона, и 0:2 в первой игре против «Партизана».

Однако старт данной игры подарил небольшую надежду. Безерра выбежал на свидание с вратарем и не попал совсем чуть-чуть. Подумалось: «А может...».

Однако уже через 10 минут все стало в матче ясно. Беиратче чисто отобрал у оппонента мяч, однако армянский арбитр Налбандян сделал все, чтобы попасть в компанию Педерсена, Кашшаи, Винчича и других и удалил центрбека «Александрии» за фол последней надежды, которого не было и в помине. Как, наконец, и ВАР на стадионе.

Getty Images/Global Images Ukraine

Более того – Милошевич с этого штрафного открыл счет, пробив низом под правую штангу. Вопросы к вратарю. Они возникали и позже, но не только к нему – центрбеки тоже моментами бросали играть, в результате чего Милошевич еще в первом тайме оформил хет-трик, удачно завоевывая либо позицию для удара, либо мяч после отскока.

У украинской команды центрфорвард на поле был незаметен, а ударам Безерры и Цары явно не хватало точности.

Второй тайм вышел за игрой гораздо хуже, «Александрия» попыталась побежать вперед, не получилось, после чего опустили руки. Более того, на несколько минут вообще остались играть 9 на 11 из-за еще одного удаления – Ндика получила два предупреждения. Правда, совсем скоро и у «Партизана» Стойкович получил аналогичные санкции от арбитра и тоже ушел отдыхать.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды стали просто доигрывать, выпускать дублеров и ветеранов. Как следствие, еще раз поиздевался над защитой Вукотич, а у гостей Жота потерял в конце матча возможность хоть размочить счет.

4:0 – европоход «Александрии» завершен. Кто там попадется «Партизану» в Q3, даже смотреть не хочется, просто пожелаю им скорейшего вылета с позором.

Лига конференций. Раунд Q2. Ответный матч (первая игра – 2:0)

«Партизан» – «Александрия» – 4:0

Голы: Й. Милошевич, 12, 20, 45, Вукотич, 63

Предупреждения: Стойкович, 45+3, Драгоевич, 53 – Безерра, 45+3, Скорко, 46

Удаления: Стойкович, 60 (второе предупреждение) – Беиратче, 10 (фол последней надежды), Ндика, 58 (второе предупреждение)

«Партизан»: Милошевич – Роганович, Джурджевич, Симич, Стойкович – Драгоевич (Янкович, 79), Карабельев (Вукотич, 46) – Костыч (Сек, 62), Угрешич, Й. Милошевич (А. Костыч, 62) – Трифунович (Натхо, 84)

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Тео Ндика – Шостак (Ухань, 75), Мышнев (Смирный, 56) – Безерра, Козак (Боль, 20), Цара (Жота, 56) – Матеус (Кулаков, 46)

Арбитр: Генрик Налбандян (Армения)

«Стадион Партизана» (Белград, Сербия)

ПАРТИЗАН - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Партизан Белград Александрия Лига конференций отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 22
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Wanted!
О! Психа випустили з палати. 
Дмитрик вже куражиться долбо#б, було б чого. 
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+5
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Alfred
Арбітр п#дарас, зламав гру повністю нема слів. ВАР навіть не переглядав, а там і без варубуло видно все. За що червону, я так і не зрозумів. 
Ще й заборонили команді вийти на поле з нашими прапорами, це пздц якись
Ну нічого, ми з цими "партизанами" ще колись перетнемося і розберемо їх на малекули. 
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+5
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ALFred
Визвіть ветеренара Дмитру, нехай зробить йому укола від сказу. У цієї приблуди знову припадки почалися. Дорвався до мамкіного телефону. Не давайте дітям телефоны А то виросте от такий як цей притрушений. 
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+4
Der Gartenzwerg
Як і прогнозувалася, Олександрія і другий матч програла, не забивши жодного гола 
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-1
RKarp
Все заслужено, олександрія це дно, цього року можуть і вилетіти з чемпіонату.
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-5
pfk_alexandria
Я же вам четко сказал. Пока суркисню не накажут, которая тут дичь творит много лет. И с Ротанем его же мутки) То не будем мы выигрывать в еврокубках)
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-7
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_9Quantum19_
Компенсація за приниження київським "Динамо" накрила "Олександрію" цунамі з сербських голів.
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-8
Pecheneg2010
Да там и без удаления читалась победа Партизана над этими днарями
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-8
Saltovka
Сашкам надо было чемпионство выигрывать. Тогда бы сейчас не обосрались с Партизаном.
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-10
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_9Quantum19_
Не насмілились кіровоградці навіть один м'яч забити. А раптом заб'ють ще, і перевершать результат київського "Динамо"?)) Але ж це неприпустимо.
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-12
_9Quantum19_
Ось що означає бути срібними призерами після київського "Динамо"
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-12
_9Quantum19_
Еххх... Ось якби київське "Динамо" грало з "Партизаном"...  
Ось "Динамо" б зіграло так зіграло б...
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-12
Обсервер Влад
Айяйяй, злили братушкам... Це зрада
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-13
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