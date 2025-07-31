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  4. Экс-игрок Барселоны и Ромы госпитализирован. Собака укусила его за член
Греция
31 июля 2025, 11:29 |
1797
4

Экс-игрок Барселоны и Ромы госпитализирован. Собака укусила его за член

Карлес Перес выбыл на неопределенный срок

31 июля 2025, 11:29 |
1797
4
Экс-игрок Барселоны и Ромы госпитализирован. Собака укусила его за член
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлес Перес

Испанский игрок греческого клуба «Ариса» Карлес Перес госпитализирован, сообщает издание Marca.

По информации источника, 27-летний футболист пытался разнять драку собак, но одна из них укусила его за половой член.

В настоящее время состояние экс-игрока каталонской «Барселоны» и римской «Ромы» не является критическим, но неизвестно, когда он сможет вернуться на поле. Возможно, ему понадобится операция.

Карлес Перес присоединился к «Арису» весной 2025 года на правах годичной аренды из «Сельты» и в сезоне 2025/26 уже успел провести за команду 1 матч, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Карлес Перес Рома Рим Барселона Арис Салоники чемпионат Греции по футболу травма Сельта
Дмитрий Вус Источник: Marca
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Deich
Боже,як нудно я живу...
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+2
Lulinnha
За клитор не укусить. Вот оно быть мужчиной ! ☝️🤠
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-2
New Zealander
Собака була прищеплена? 
Ответить
-2
Перець
А навіщо було сосіскою махати
Ответить
-2
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