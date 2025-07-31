Экс-игрок Барселоны и Ромы госпитализирован. Собака укусила его за член

Испанский игрок греческого клуба «Ариса» Карлес Перес госпитализирован, сообщает издание Marca.

По информации источника, 27-летний футболист пытался разнять драку собак, но одна из них укусила его за половой член.

В настоящее время состояние экс-игрока каталонской «Барселоны» и римской «Ромы» не является критическим, но неизвестно, когда он сможет вернуться на поле. Возможно, ему понадобится операция.

Карлес Перес присоединился к «Арису» весной 2025 года на правах годичной аренды из «Сельты» и в сезоне 2025/26 уже успел провести за команду 1 матч, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.