Экс-игрок Барселоны и Ромы госпитализирован. Собака укусила его за член
Карлес Перес выбыл на неопределенный срок
Испанский игрок греческого клуба «Ариса» Карлес Перес госпитализирован, сообщает издание Marca.
По информации источника, 27-летний футболист пытался разнять драку собак, но одна из них укусила его за половой член.
В настоящее время состояние экс-игрока каталонской «Барселоны» и римской «Ромы» не является критическим, но неизвестно, когда он сможет вернуться на поле. Возможно, ему понадобится операция.
Карлес Перес присоединился к «Арису» весной 2025 года на правах годичной аренды из «Сельты» и в сезоне 2025/26 уже успел провести за команду 1 матч, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля и начнется в 22:00 по Киеву
Известный специалист удивлен уровню оппозиции в Лиге чемпионов