Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Им интересовалось Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника
Испания
16 января 2026, 22:05 | Обновлено 16 января 2026, 22:15
1297
0

Им интересовалось Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника

Рон Рачи привлекает внимание каталонского гранда

16 января 2026, 22:05 | Обновлено 16 января 2026, 22:15
1297
0
Им интересовалось Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника
Рой Рачи

Защитник «Хайдука» Рон Рачи привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Football Transfer News.

По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листе испанского гранда. «Сине-гранатовые» ищут левоногого центрального защитника на следующее лето.

Еще когда Рачи выступал за «Приштину» им интересовались «Александрия» и киевское «Динамо», но в Украину он не перебрался из-за того, что клубы УПЛ предложили недостаточные суммы.

В текущем сезоне на счету Рона Рачи 12 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попрощается c топ-талантом в ближайшее время.

По теме:
«Не больше». Экс-игрок сборной Украины не советует Реброву форварда Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб
Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги Приштина Барселона Александрия Хайдук Сплит
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Футбол | 16 января 2026, 23:39 0
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А

Матч против Пизы завершился со счетом 1:1

Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16 января 2026, 08:52 5
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»

Владислав забил во втором матче подряд

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Футбол | 16.01.2026, 17:08
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 21
Биатлон
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем