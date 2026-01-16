Им интересовалось Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника
Рон Рачи привлекает внимание каталонского гранда
Защитник «Хайдука» Рон Рачи привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Football Transfer News.
По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листе испанского гранда. «Сине-гранатовые» ищут левоногого центрального защитника на следующее лето.
Еще когда Рачи выступал за «Приштину» им интересовались «Александрия» и киевское «Динамо», но в Украину он не перебрался из-за того, что клубы УПЛ предложили недостаточные суммы.
В текущем сезоне на счету Рона Рачи 12 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попрощается c топ-талантом в ближайшее время.
