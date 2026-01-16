Им интересовалось Динамо. Барселона нацелилась на подписание защитника

Защитник «Хайдука» Рон Рачи привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Football Transfer News.

По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листе испанского гранда. «Сине-гранатовые» ищут левоногого центрального защитника на следующее лето.

Еще когда Рачи выступал за «Приштину» им интересовались «Александрия» и киевское «Динамо», но в Украину он не перебрался из-за того, что клубы УПЛ предложили недостаточные суммы.

В текущем сезоне на счету Рона Рачи 12 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

