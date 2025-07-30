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Англия
30 июля 2025, 13:03 | Обновлено 30 июля 2025, 13:07
742
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала

Гранит Джака покинул «Байер»

30 июля 2025, 13:03 | Обновлено 30 июля 2025, 13:07
742
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала
ФК Сандерленд. Гранит Джака

Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании швейцарского полузащитника леверкузенского «Байера» Гранита Джаки.

Отмечается, что 32-летний футболист подписал с «черными котами» контракт на 3 сезона.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, за «Сандерленд» выступает юный украинский нападающий Тимур Тутеров, с которым летом продлили контракт.

В сезоне 2024/25 Гранит Джака провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Сандерленд
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