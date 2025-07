ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала

Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании швейцарского полузащитника леверкузенского «Байера» Гранита Джаки.

Отмечается, что 32-летний футболист подписал с «черными котами» контракт на 3 сезона.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, за «Сандерленд» выступает юный украинский нападающий Тимур Тутеров, с которым летом продлили контракт.

В сезоне 2024/25 Гранит Джака провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

