ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца из АПЛ усилился экс-капитаном Арсенала
Гранит Джака покинул «Байер»
Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании швейцарского полузащитника леверкузенского «Байера» Гранита Джаки.
Отмечается, что 32-летний футболист подписал с «черными котами» контракт на 3 сезона.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Напомним, за «Сандерленд» выступает юный украинский нападающий Тимур Тутеров, с которым летом продлили контракт.
В сезоне 2024/25 Гранит Джака провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
This isn't just a Club, this is Sunderland.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025
Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! 😍 pic.twitter.com/MLfHyKBVzo
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