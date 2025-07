Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 63).

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Марта во второй раз одолела Маркету. Год назад украинская теннисистка добыла победу над чешкой на соревнованиях в Штутгарте.

Следующей соперницей Марты будет представительница Австралии Дарья Касаткина, которая в своем поединке второго круга справилась с Анной Блинковой. Костюк в последний раз встречалась с Касаткиной в Риме и выиграла.

Костюк прервала серию поражений из шести матчей и впервые победила за 2.5 месяца.

Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/16 финала Монреаля-2025. Ранее это сделала Даяна Ястремская, а 30 числа свои игры второго круга проведут Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Kostyuk finds a way! 💪



Marta Kostyuk went on to defeat Vondrousova 2-6, 6-3, 6-2!#OBN25 pic.twitter.com/RxoV6JV2l2