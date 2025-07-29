Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале
WTA
29 июля 2025, 22:33 | Обновлено 29 июля 2025, 23:33
4079
14

Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале

Марта в трех сетах одолела Маркету в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Канаде

29 июля 2025, 22:33 | Обновлено 29 июля 2025, 23:33
4079
14
Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 63).

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Марта во второй раз одолела Маркету. Год назад украинская теннисистка добыла победу над чешкой на соревнованиях в Штутгарте.

Следующей соперницей Марты будет представительница Австралии Дарья Касаткина, которая в своем поединке второго круга справилась с Анной Блинковой. Костюк в последний раз встречалась с Касаткиной в Риме и выиграла.

Костюк прервала серию поражений из шести матчей и впервые победила за 2.5 месяца.

Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/16 финала Монреаля-2025. Ранее это сделала Даяна Ястремская, а 30 числа свои игры второго круга проведут Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Чемпионка Вашингтона вылетела с тысячника в Монреале в первом же раунде
Бывшая четвертая ракетка вынужденно снялась с турнира WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк Маркета Вондроушова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11-я ракетка с разгромом вышла в третий раунд Монреаля и ждет Ястремскую
Теннис | 29 июля 2025, 19:18 0
11-я ракетка с разгромом вышла в третий раунд Монреаля и ждет Ястремскую
11-я ракетка с разгромом вышла в третий раунд Монреаля и ждет Ястремскую

Эмма Наварро уверенно разобралась с Ребеккой Марино в 1/32 финала тысячника

Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
Футбол | 29 июля 2025, 22:52 146
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс

Киевляне оформили выход в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов

Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Футбол | 29.07.2025, 03:22
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Бокс | 29.07.2025, 00:44
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 29.07.2025, 11:33
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Дівчата сьогодні ніби змовились потішити нас камбеками)
Під час гри придумав купу "шпильок" та саркастичних зауважень на адресу Марти. Проте щиро радий, що не вдалося похизуватися своєю дотепністю перед іншими.
Друга половина матчу вселяє обережний оптимізм. Десь навіть з`явився натяк на той "шалений об`єм тренувальної роботи", яким хизувалась Марта) Хоча Маркета теж вчасно махнула рукою і припинила спротив (що з нею частенько відбувається, коли суперниця, яка спочатку не подавала ознак життя, раптом починає впиратися) - і за це чешці щира подяка)) Вітаю всіх з перериванням крутого піке Марти, сподіваюсь, це був не випадковий проблиск, а формування нової тенденції.
Ответить
+11
C.Пеклов
Молодець!Нарешті дочекалися перемоги від Марти!Тепер хочеться вінстріку з 6 перемог поспіль!
Ответить
+4
VITASS
День камбеків. Вітаємо, надіємось тепер на вінстрік 7 матчів 
Ответить
+4
SosokDayany
Марта молодець !
Ответить
+3
Vlad Holl
Не принижуючи перемоги Марти, треба сказати, що чешка просто ніяка. Приємно ,що накінець перервала цю жахливу смугу поразок вольовою перемогою. Чекаємо чергових  перемог. Удачі !
Ответить
+2
pricolist
Довгоочікувана перемога
Ответить
+2
Neptun
Справжня Марта повернулась!
Ответить
+2
Автоматика 741
молодець
Ответить
+2
Олег Мандрівник
Все три игры наших сегодня по сценарию "создай себе проблему, а потом попробуй решить".
Но как ни странно все три решили 
Ответить
+1
kollekciy
Марту з довгоочікуваною та вже не дуже очікуваною сьогодні перемогою. По грі з Радукану навіть значно більше надій було на перемогу, але там Марта вже класично не зіграла добре на важливих очках. А, тут з початку зовсім не було гри у Марти до 5:0, а потім чомусь Марта проснулася від двомісячної сплячки, хоча Маркета явно також допомогла Марті прокинутися. 
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Красуня, ось сьогодні тобі особливий респект за гру, все таки Маркета дуже незручна була суперниця
Ответить
+1
mevast
Молодчинка! Гра в першому сеті не віщувала нічого доброго. Подумалось про чергове фіаско. Проте Марта знайшла сили переломити хід і змусила суперницю здатися. Настуний поєдинок покаже, що це не виняток. І ще. Яка абсотютно різна манера гри Марти і Даяни.
Ответить
0
C.Пеклов
Дуже несподівана перемога, після вщент проваленого 1 сету.Молодець, не опустила рук й це принесло перемогу!А якщо зможе перемогти й тих тарганів в голові, то і підвищиться відсоток першої подачі!Успіху в наступному матчі!
Ответить
0
roman75zpr
Марта сегодня скопировала Даяну) Ну и правильно!
Ответить
0
Популярные новости
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 2
Бокс
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
29.07.2025, 07:39 2
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем