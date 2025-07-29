Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале
Марта в трех сетах одолела Маркету в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Канаде
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 63).
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [24] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:2
Это была третья встреча соперниц. Марта во второй раз одолела Маркету. Год назад украинская теннисистка добыла победу над чешкой на соревнованиях в Штутгарте.
Следующей соперницей Марты будет представительница Австралии Дарья Касаткина, которая в своем поединке второго круга справилась с Анной Блинковой. Костюк в последний раз встречалась с Касаткиной в Риме и выиграла.
Костюк прервала серию поражений из шести матчей и впервые победила за 2.5 месяца.
Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/16 финала Монреаля-2025. Ранее это сделала Даяна Ястремская, а 30 числа свои игры второго круга проведут Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.
Kostyuk finds a way! 💪— wta (@WTA) July 29, 2025
Marta Kostyuk went on to defeat Vondrousova 2-6, 6-3, 6-2!#OBN25 pic.twitter.com/RxoV6JV2l2
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Під час гри придумав купу "шпильок" та саркастичних зауважень на адресу Марти. Проте щиро радий, що не вдалося похизуватися своєю дотепністю перед іншими.
Друга половина матчу вселяє обережний оптимізм. Десь навіть з`явився натяк на той "шалений об`єм тренувальної роботи", яким хизувалась Марта) Хоча Маркета теж вчасно махнула рукою і припинила спротив (що з нею частенько відбувається, коли суперниця, яка спочатку не подавала ознак життя, раптом починає впиратися) - і за це чешці щира подяка)) Вітаю всіх з перериванням крутого піке Марти, сподіваюсь, це був не випадковий проблиск, а формування нової тенденції.
Но как ни странно все три решили