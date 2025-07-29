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WTA
29 июля 2025, 20:35 | Обновлено 29 июля 2025, 21:01
1708
20

Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы

В 1/32 финала канадского тысячника Даяна в трех сетах одолела Камилу Осорио

29 июля 2025, 20:35 | Обновлено 29 июля 2025, 21:01
1708
20
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде 30-я сеяная украинка в трех сетах сломила сопротивление колумбийки Камилы Осорио (WTA 57) за 2 часа и 22 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [30] – Камила Осорио (Колумбия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Даяна взяла реванш у Камилы за поражение на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Следующей оппоненткой Ятремской будет 11-я ракетка мира из США Эмма Наварро, которая в своем поединок второго круга выбила Ребекку Марино. Ранее Даяна играла против Эммы только один раз – в 2024 году Ястремская справилась с американкой в 1/16 финала Australian Open.

Даяна стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в 1/16 финала Монреаля-2025. 29 июля свой матч второго раунда также проведет Марта Костюк, а Элина Свитолина и Юлия Стародубцева – 30 числа.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даяна Ястремская Камила Осорио WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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Андрій Заліщук
Так сказати, всередині матчу відбулося переродження Даясі в кращу сторону, браво, дякую за емоції, куди зараз без них, а деяким "болелам", які огидними словами закидали Даяну, при чому безпідставно як виявилося, хочу висказати своє "фе", вам має бути соромно за таку поведінку! А тепер перемикаємося на Динамо і Марту!
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+5
Паша Мех
С победой Даяна!! Умничка 
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+2
SosokDayany
Браво красуня , браво !
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+2
Vadym Shcherban
Слава Богу з середини третього сету поперло. Даяна грала надагресивно та залітало майже все. Але скільки "просрано" виграшних м'ячів - це просто жесть. Ну то таке. З перемогою, це головне.
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+2
VITASS
Трохи розхоябано підійшла до матчу. Але з другої половини зібралася. Парочку цікавих віннерсів запам'яталися 
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+2
sahka1981
Молодець!
А в текстовій, як завжди, з лайном змішали?)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
mevast
Молодець, що переламала хід поєдинку. Проте НП ціла торба. Як завжди.
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+1
introvert
Розумію, що люди, які дивилися матч від самого початку, встигли побачити на корті зовсім іншу Даяну. Але я зміг почати дивитися гру лише після МТО в завершальному сеті, і отримав від неї неабияке задоволення. Даяна грала ці п`ять геймів зібрано, влучно, потужно. Можна сказати, на куражі.
Тож іноді ті, хто затримується на старт шоу, залишаються не в мінусі, а в плюсі)
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+1
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Олег Мандрівник
Вторая игра сегодня, и опять тот же сценарий. Сначала сделать себе проблемы, а потом их героически решать 
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0
Neptun
Типова перемога Даяни. Те, шо можно було зробити скоріше і без особливого напрягу, зробила значно довже і з нервами. Респект за характер і за третій сет.
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0
Pat_riot
Молодедь Даяна! Боролося - і поборола. І як же добре, що вона не читала під час матчу коментарі тз українських вболівальників. З такими "друзями" - ворогів не треба.
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0
Sashamar
Совість заїла. Ну й добре. Снігур теж совість заїла, вона теж в середині гри пристала до справи. Бо в цілому день той ще. Олійникова програла якійсь ноунеймовій росіянці з шостої сотні, причому третій сет 1:6. Гра Соболєвой була з серії "знизу постукали". Чи може почувалася зле, по потім з пари знялася.
Тут Андреєску таки знялася проти предстаниці народів Півночі. З цікавого: тріумфаторка Вашингтону Фернандес в одну хвіртку летить Джойнт, в якої тиждень тому в цьому Вашингтоні виграла. Жіночий теніс на повний зріст.
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0
C.Пеклов
Даяна є Даяна.Молодець!Але дуже нервово грала, валідол стає супутником її матчів.Будьмо сподіватися,що пристосувалася до умов на ціх кортах й  далі буде легче!
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0
pawa
З перемогою! Але 70 (!!!) невимушених - це просто ні у які ворота не влазить! Емма Наварро такої кількості стовідсотково не пробачить!
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-1
Met1925
Браво, Даяна! Вовремя включила харьковский характер и победила. Первая Столица аплодирует стоя...!!!
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-2
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