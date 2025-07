Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде 30-я сеяная украинка в трех сетах сломила сопротивление колумбийки Камилы Осорио (WTA 57) за 2 часа и 22 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [30] – Камила Осорио (Колумбия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Даяна взяла реванш у Камилы за поражение на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Следующей оппоненткой Ятремской будет 11-я ракетка мира из США Эмма Наварро, которая в своем поединок второго круга выбила Ребекку Марино. Ранее Даяна играла против Эммы только один раз – в 2024 году Ястремская справилась с американкой в 1/16 финала Australian Open.

Даяна стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в 1/16 финала Монреаля-2025. 29 июля свой матч второго раунда также проведет Марта Костюк, а Элина Свитолина и Юлия Стародубцева – 30 числа.

Hard fought win 👏



Dayana Yastremska makes an impressive comeback to win 3-6, 7-6(5), 6-2 against Osorio!#OBN25 pic.twitter.com/D8gi6podKv