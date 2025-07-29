11-я ракетка с разгромом вышла в третий раунд Монреаля и ждет Ястремскую

Американская теннисистка Эмма Наварро, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде американка в двух сетах разгромила представительницу Канады Ребекку Марино (WTA 123) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Ребеккка Марино (Канада) – Эмма Наварро (США) [8] – 1:6, 2:6

Наварро провела третье очное противостояние против Марино и в третий раз одолела канадку.

Наварро добыла первую победу с 5 июля, когда одолела Барбору Крейчикову на Уимблдоне.

В 1/16 финала Эмма может сыграть с Даяной Ястремской, если украинка во втором круге справится с Камилой Осорио.