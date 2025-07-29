Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале
29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы Колумбии Камилы Осорио (WTA 57). Поединок состоится первым запуском на корте под названием Rogers. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Камилы.
Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Ребекки Марино, либо против Эммы Наварро.
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