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WTA
29 июля 2025, 02:45 |
28
0

Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале

29 июля 2025, 02:45 |
28
0
Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы Колумбии Камилы Осорио (WTA 57). Поединок состоится первым запуском на корте под названием Rogers. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Камилы.

Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Ребекки Марино, либо против Эммы Наварро.

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Камила Осорио смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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